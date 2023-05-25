Россия готовится помирить Дамаск с Анкарой

Выборы в Турции станут отправной точкой

25 мая 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Турция и Сирия могут урегулировать отношения после выборов Фото: Официальный сайт Президента России Под влиянием России Сирия движется к урегулированию проблем с Анкарой. Прогресс может наступить после второго тура выборов президента Турции. Об этом в интервью URA.RU заявил директор центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников, комментируя разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу о Сирии. По словам эксперта, знакомые с ходом переговоров знают, что дело движется к выгодному для всех компромиссу. — Николай Дмитриевич, как в условиях выборов в Турции российским МИДом ведется работа над урегулированием отношений между Анкарой и Дамаском? Сирия идет к успеху в урегулировании конфликтов благодаря РФ Фото: Алексей Андронов © URA.RU — Благодаря России удается находить компромисс и точки развязки. В нашем институте мы знаем, что работа идет хорошо и все благодаря нашему МИДу. Сирийцы и турки без России вряд ли бы смогли начать такой диалог. Мы точно заинтересованы в том, чтобы этот диалог был. Кстати, не забывайте, что в этом диалоге участвует и Иран. — Получается, вы видите, что есть подвижки? — Да, вижу. Ситуация меняется. Переговоры идут в закрытом формате, и все, кто знает о том, как они ведутся, предпочитает об этом не распространяться. Тем не менее, хочу сказать, что своей цели мы добьемся. Для Сирии главное, чтобы Турция ушла с территорий, которые она оккупировала в результате нескольких военных операций. В Турции же очень остро стоит вопрос беженцев из Сирии. Это дополнительная причина, по которой Дамаск может рассчитывать на успех с Анкарой. Кто бы ни стал президентом 28 мая, этот острый вопрос ему придется решать. — Президент Сирии Башар Асад может помочь Турции с беженцами? Есть мнение, что они ему не очень нужны, так как уехали те, кто его не поддерживает. — Беженцы — это тоже граждане Сирии, имеющие полное право вернуться домой. За годы гражданской войны страна потеряла много людей и живет сейчас тяжело. Ей нужны рабочие руки. Я только недавно вернулся оттуда и могу вас заверить, что Асад не будет строить препоны для возвращения людей. Да, те, кто совершал преступления, будут вынуждены ответить по закону, но остальных с радостью примут обратно, они будут работать. Сирия успешно воюет и борется с террористами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Сергей Лавров только что общался с турецким визави, обсуждали они Сирию. МИД готовится к прорыву после президентских выборов? — Однозначно сказать сложно. Надо все же еще посмотреть, кто станет президентом. И все же подвижки на сирийском направлении пойдут. Сирия сейчас уже не та страна, которой она была в начале гражданской войны. Она отстояла с помощью России свою государственность, восстановила контроль над значительной частью своей территории, успешно ведет борьбу с террористами. Если бы не западные санкции, Сирия могла бы сейчас уже сильно прибавить в экономическом плане. В любом случае, восстановление Сирии в Лиге Арабских государств, визиты в страну представителей арабских стран говорят о том, что к ней в регионе, да и в мире, как к изгою уже не относятся. Это все благодаря России. Статья по теме Путин поставил ультиматум Эрдогану — Получается, разница между кандидатами в сирийском вопросе все же есть? — Мы пока до конца еще не знаем, кто и как будет выстраивать свою внешнюю политику. Могу сказать, что конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу заявлял после первого тура, что всех сирийских беженцев выгонит. Но это исключительно популистское заявление, сделанное для привлечения на свою сторону людей с радикальными взглядами. Сделать это в любом случае сложно, необходим диалог с Дамаском. Принять, разместить, обеспечить людей — все это сложный процесс, без Сирии Турция не справится. Подождем 28 мая и посмотрим, как именно будет развиваться ситуация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под влиянием России Сирия движется к урегулированию проблем с Анкарой. Прогресс может наступить после второго тура выборов президента Турции. Об этом в интервью URA.RU заявил директор центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников, комментируя разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу о Сирии. По словам эксперта, знакомые с ходом переговоров знают, что дело движется к выгодному для всех компромиссу. — Николай Дмитриевич, как в условиях выборов в Турции российским МИДом ведется работа над урегулированием отношений между Анкарой и Дамаском? — Благодаря России удается находить компромисс и точки развязки. В нашем институте мы знаем, что работа идет хорошо и все благодаря нашему МИДу. Сирийцы и турки без России вряд ли бы смогли начать такой диалог. Мы точно заинтересованы в том, чтобы этот диалог был. Кстати, не забывайте, что в этом диалоге участвует и Иран. — Получается, вы видите, что есть подвижки? — Да, вижу. Ситуация меняется. Переговоры идут в закрытом формате, и все, кто знает о том, как они ведутся, предпочитает об этом не распространяться. Тем не менее, хочу сказать, что своей цели мы добьемся. Для Сирии главное, чтобы Турция ушла с территорий, которые она оккупировала в результате нескольких военных операций. В Турции же очень остро стоит вопрос беженцев из Сирии. Это дополнительная причина, по которой Дамаск может рассчитывать на успех с Анкарой. Кто бы ни стал президентом 28 мая, этот острый вопрос ему придется решать. — Президент Сирии Башар Асад может помочь Турции с беженцами? Есть мнение, что они ему не очень нужны, так как уехали те, кто его не поддерживает. — Беженцы — это тоже граждане Сирии, имеющие полное право вернуться домой. За годы гражданской войны страна потеряла много людей и живет сейчас тяжело. Ей нужны рабочие руки. Я только недавно вернулся оттуда и могу вас заверить, что Асад не будет строить препоны для возвращения людей. Да, те, кто совершал преступления, будут вынуждены ответить по закону, но остальных с радостью примут обратно, они будут работать. — Сергей Лавров только что общался с турецким визави, обсуждали они Сирию. МИД готовится к прорыву после президентских выборов? — Однозначно сказать сложно. Надо все же еще посмотреть, кто станет президентом. И все же подвижки на сирийском направлении пойдут. Сирия сейчас уже не та страна, которой она была в начале гражданской войны. Она отстояла с помощью России свою государственность, восстановила контроль над значительной частью своей территории, успешно ведет борьбу с террористами. Если бы не западные санкции, Сирия могла бы сейчас уже сильно прибавить в экономическом плане. В любом случае, восстановление Сирии в Лиге Арабских государств, визиты в страну представителей арабских стран говорят о том, что к ней в регионе, да и в мире, как к изгою уже не относятся. Это все благодаря России. — Получается, разница между кандидатами в сирийском вопросе все же есть? — Мы пока до конца еще не знаем, кто и как будет выстраивать свою внешнюю политику. Могу сказать, что конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу заявлял после первого тура, что всех сирийских беженцев выгонит. Но это исключительно популистское заявление, сделанное для привлечения на свою сторону людей с радикальными взглядами. Сделать это в любом случае сложно, необходим диалог с Дамаском. Принять, разместить, обеспечить людей — все это сложный процесс, без Сирии Турция не справится. Подождем 28 мая и посмотрим, как именно будет развиваться ситуация.