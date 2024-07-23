Гладков обсудил с Белоусовым сложную обстановку на границе Белгородской области

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Министр обороны России Андрей Белоусов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили сложную обстановку в приграничье региона. Об этом сообщил чиновник у себя в Telegram.
«Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым Андреем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области», — написал губернатор. Гладков добавил, что обсуждались меры по защите населения, имущества и экономики региона.
ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. От атак Киева гибнут люди.
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