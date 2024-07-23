Гладков обсудил с Белоусовым сложную обстановку на границе Белгородской области

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Министр обороны России Андрей Белоусов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили сложную обстановку в приграничье региона. Об этом сообщил чиновник у себя в Telegram.

«Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым Андреем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области», — написал губернатор. Гладков добавил, что обсуждались меры по защите населения, имущества и экономики региона.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. От атак Киева гибнут люди.

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Министр обороны России Андрей Белоусов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили сложную обстановку в приграничье региона. Об этом сообщил чиновник у себя в Telegram. «Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым Андреем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области», — написал губернатор. Гладков добавил, что обсуждались меры по защите населения, имущества и экономики региона. ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. От атак Киева гибнут люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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