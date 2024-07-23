Гладков обсудил с Белоусовым сложную обстановку на границе Белгородской области

23 июля 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Министр обороны России Андрей Белоусов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили сложную обстановку в приграничье региона. Об этом сообщил чиновник у себя в Telegram. «Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым Андреем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области», — написал губернатор. Гладков добавил, что обсуждались меры по защите населения, имущества и экономики региона. ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. От атак Киева гибнут люди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили сложную обстановку в приграничье региона. Об этом сообщил чиновник у себя в Telegram. «Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым Андреем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области», — написал губернатор. Гладков добавил, что обсуждались меры по защите населения, имущества и экономики региона. ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. От атак Киева гибнут люди.