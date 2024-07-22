Умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Мужчина, получивший ранения 21 июля после атаки дрона ВСУ в Белгородской области, скончался в реанимации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Произошло то, чего мы опасались на протяжении всего дня. В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю», — написал Гладков. Атака дрона была совершена сутками ранее в районе села Маломихайловка. Губернатор выразил соболезнования родным и близким.
Также ВСУ нанесли удар по Белгородской области и 22 июля. При атаке по социальному объекту в Грайвороне в Белгородской области пострадала женщина.
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