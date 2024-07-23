23 июля 2024

Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура запросила максимально строгое наказание
Генпрокуратура запросила максимально строгое наказание Фото:

Почти десять лет заключения запросило гособвинение для топ-менеджера обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова. Спецслужбы использовали бизнесмена для разоблачения нечистых на руку коллег, а потом взяли его самого за махинации с деньгами Минобороны.

«По версии следствия, с двумя сообщниками Чесноков похитил почти полмиллиарда рублей. Эти средства выделялись на реконструкцию арендуемых полигонов Теректа и Тургайра в Казахстане», — пишет «Коммерсант». 

Уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) Чеснокова и его сообщников Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом районном суде Москвы с августа 2022 года. Генпрокуратура в прениях сторон попросила суд приговорить их к срокам в колонии общего режима: Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам, а Лесных и Титова к девяти с половиной и восьми годам соответственно. Надзорное ведомство также предложило полностью удовлетворить иск, заявленный Минобороны, на сумму свыше 488 млн рублей.

Ранее получивший условно-досрочное освобождение экс-сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Тимур Дзусов, осужденный по делу о получении взятки в особо крупном размере, согласился участвовать в спецоперации на Украине. Мужчина был задержан в декабре 2018 года. Он участвовал в передаче взяток бывшим сотрудникам МВД Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву от топ-менеджера акционерного общества «Компания ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова.

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Почти десять лет заключения запросило гособвинение для топ-менеджера обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова. Спецслужбы использовали бизнесмена для разоблачения нечистых на руку коллег, а потом взяли его самого за махинации с деньгами Минобороны. «По версии следствия, с двумя сообщниками Чесноков похитил почти полмиллиарда рублей. Эти средства выделялись на реконструкцию арендуемых полигонов Теректа и Тургайра в Казахстане», — пишет «Коммерсант».  Уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) Чеснокова и его сообщников Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом районном суде Москвы с августа 2022 года. Генпрокуратура в прениях сторон попросила суд приговорить их к срокам в колонии общего режима: Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам, а Лесных и Титова к девяти с половиной и восьми годам соответственно. Надзорное ведомство также предложило полностью удовлетворить иск, заявленный Минобороны, на сумму свыше 488 млн рублей. Ранее получивший условно-досрочное освобождение экс-сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Тимур Дзусов, осужденный по делу о получении взятки в особо крупном размере, согласился участвовать в спецоперации на Украине. Мужчина был задержан в декабре 2018 года. Он участвовал в передаче взяток бывшим сотрудникам МВД Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву от топ-менеджера акционерного общества «Компания ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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