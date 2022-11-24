Освобожденный по УДО экс-силовик заявил о готовности участвовать в спецоперации

24 ноября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

В 2021 году он был осужден за участие в коррупционной схеме, но, поскольку заключил сделку с прокуратурой, получил четыре года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Получивший условно-досрочное освобождение (УДО) экс-сотрудник Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ), позднее предприниматель Тимур Дзусов, раннее осужденный по делу о получении взятки в особо крупном размере, согласился участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на заседании. Тимур Дзусов рассказал, что за время, проведенное в заключении, он раскаялся. «Это черное пятно на моей душе», — признался он, передает « Коммерсант ». Мужчина пообещал, что больше не ввяжется в подобные авантюры. Дзусов также отметил, что является кадровым военным и готов пойти на фронт в любой момент. «Я полностью поддерживаю спецоперацию на Украине», — подчеркнул он. Мужчина был задержан в декабре 2018 года. Он участвовал в передаче взяток бывшим сотрудникам МВД Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву от топ-менеджера акционерного общества «Компания ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова. После задержания Дзусов согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Позднее его приговорили к четырем годам колонии. Дзусов провел под стражей почти три года. Его адвокат попросил отпустить подзащитного на свободу с учетом положительных характеристик. Он должен выйти на свободу в начале декабря. Атаева и Кашматова приговорили к 11 годам заключения и штрафам в размере 100 млн рублей каждому. Ранее генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у экс-сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У него оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами. В ходе расследования уголовного дела Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов была конфискована. После этого надзорный орган выяснил, что у Владислава Кулюкина было 10 счетов, на которых лежало порядка 7 млн рублей. Еще 1 млн рублей он прятал дома. После выяснения деталей, оказалось, что средства Владислава не соответствовали его законным доходам и превышали их в три раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получивший условно-досрочное освобождение (УДО) экс-сотрудник Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ), позднее предприниматель Тимур Дзусов, раннее осужденный по делу о получении взятки в особо крупном размере, согласился участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на заседании. Тимур Дзусов рассказал, что за время, проведенное в заключении, он раскаялся. «Это черное пятно на моей душе», — признался он, передает «Коммерсант». Мужчина пообещал, что больше не ввяжется в подобные авантюры. Дзусов также отметил, что является кадровым военным и готов пойти на фронт в любой момент. «Я полностью поддерживаю спецоперацию на Украине», — подчеркнул он. Мужчина был задержан в декабре 2018 года. Он участвовал в передаче взяток бывшим сотрудникам МВД Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву от топ-менеджера акционерного общества «Компания ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова. После задержания Дзусов согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Позднее его приговорили к четырем годам колонии. Дзусов провел под стражей почти три года. Его адвокат попросил отпустить подзащитного на свободу с учетом положительных характеристик. Он должен выйти на свободу в начале декабря. Атаева и Кашматова приговорили к 11 годам заключения и штрафам в размере 100 млн рублей каждому. Ранее генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у экс-сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У него оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами. В ходе расследования уголовного дела Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов была конфискована. После этого надзорный орган выяснил, что у Владислава Кулюкина было 10 счетов, на которых лежало порядка 7 млн рублей. Еще 1 млн рублей он прятал дома. После выяснения деталей, оказалось, что средства Владислава не соответствовали его законным доходам и превышали их в три раза.