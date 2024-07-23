Путин поручил Кухаруку открыть больницу-долгострой в ХМАО к 1 сентября

Владимир Путин поручил врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку открыть больницу-долгострой в Нижневартовске до 1 сентября. Соответствующее поручение было выдано по итогам июньского совещания с правительством РФ.
«Рекомендовать правительству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства „Центральная больница на 1100 коек в Нижневартовске“. Доклад — до 1 сентября 2024 года. Ответственный: Кухарук Р.Н.», — говорится на сайте Кремля.
Строительство нижневартовской больницы-долгостроя было завершено в начале июля — остается лишь процедура лицензирования. Объект возводили 12 лет — первую сваю на стройке медучреждения забили еще в 2012 году.
Ранее URA.RU рассказывало, как изменится медицина в Югре и какие услуги будут доступны пациентам после открытия новой больницы. Медучреждение должно поднять медицинскую сферу региона на новый уровень.
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