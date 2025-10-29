Участница шоу «Ставка на любовь» Айза-Лилуна Ай получила предложение руки и сердца от сына чиновника из Тюменской области Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Участница шоу «Ставка на любовь» Айза-Лилуна Ай получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Степана Кузьменко, который работает в Нижневартовске (ХМАО) и является сыном государственного федерального инспектора Тюменской области.

«На церемонии голосования Степан Кузьменко обратился к Айзе со словами: у нас с Айзой сегодня 10 месяцев, и я хотел поблагодарить за это время. Я тебя очень сильно люблю»», — рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница». Парень встал на колено и сделал предложение руки и сердца.

Степан моложе возлюбленной на 10 лет и хотел начать предложение со слов: «Спасибо, что дождалась, пока я рожусь». Вместе с Айзой молодой человек год, он— сын главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко. Кроме того, он является братом жены мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

Эпизод с громким признанием станет центральным в новом выпуске реалити-шоу, который выйдет на канале «Пятница!» 31 октября. Организаторы проекта отмечают, что предложение руки и сердца на площадке стало одним из самых ярких событий нынешнего сезона.

Видео: канал «Пятница!»