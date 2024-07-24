Источник 112 рассказал, как взорвавшемуся в Land Cruiser военному удалось выжить

Пострадавший во время подрыва автомобиля Land Cruiser военнослужащий Андрей использовал свои знания военной медицины для спасения собственной жизни. Он связал жгуты из своей рубашки, сообщил источник telegram-канала 112.
«Офицер мгновенно сориентировался, несмотря на тяжелейшее минно-взрывное ранение, отрыв ступней и контузию, сорвал с себя рубашку и соорудил турникеты, остановив кровотечение», — уточнили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. Эксперт утверждает, что подобные навыки и быстрая реакция могут быть приобретены лишь в условиях реального боевого опыта.
Ранее по предварительным данным, полиция установила, что подрыв автомобиля российского военнослужащего в Москве был осуществлен по заданию украинских спецслужб. Преступник, заложивший взрывчатку под водительское сидение и дистанционно приведший ее в действие, смог покинуть Россию и улетел в Турцию.
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