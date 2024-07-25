Осужден житель Алтая, сообщавший о минировании торговых комплексов в Челябинске

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Среди ТРК, пострадавших от террориста - ТРК "Таганай"
Среди ТРК, пострадавших от террориста - ТРК "Таганай" Фото:

Советский райсуд Челябинска вынес приговор жителю Алтайского края, летом прошлого года сообщавшего о минировании торговых комплексов в Челябинске. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе суда.

«Игорь Б., 2005 года рождения, проживающий в Алтайском крае, сообщил заведомо ложные сведения о том, что в Челябинске произойдут взрывы. Он 20 июня сообщил о минировании ТРК „Алмаз“, „Фиеста“, „Мегаполис“, а 22 июня — о минировании ТРК „Алмаз“, „Фиеста“ и „Таганай“. Это привлекло к нарушению работы торговых центров», — сообщили в пресс-службе райсуда.

Сообщения юноша передавал не бесплатно. За это он получал от неустановленного лица деньги.

В суде Игорь Б. вину признал, раскаялся и принес извинения. Приговором Советского райсуда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года в колонии-поселении.

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Советский райсуд Челябинска вынес приговор жителю Алтайского края, летом прошлого года сообщавшего о минировании торговых комплексов в Челябинске. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе суда. «Игорь Б., 2005 года рождения, проживающий в Алтайском крае, сообщил заведомо ложные сведения о том, что в Челябинске произойдут взрывы. Он 20 июня сообщил о минировании ТРК „Алмаз“, „Фиеста“, „Мегаполис“, а 22 июня — о минировании ТРК „Алмаз“, „Фиеста“ и „Таганай“. Это привлекло к нарушению работы торговых центров», — сообщили в пресс-службе райсуда. Сообщения юноша передавал не бесплатно. За это он получал от неустановленного лица деньги. В суде Игорь Б. вину признал, раскаялся и принес извинения. Приговором Советского райсуда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года в колонии-поселении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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