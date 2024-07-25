CAS отклонил апелляцию России по делу Валиевой

25 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

CAS отклонил апелляцию Камилы Валиевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную российской стороной по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на официальном сайте суда. «CAS отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом России», — говорится в сообщении арбитражного суда. Отмечается, что апелляции также были поданы от имени Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и самой Камилой Валиевой. Российская фигуристка Камила Валиева 29 января была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации было принято CAS. Согласно решению, Валиева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и ей было назначено четырехлетнее отстранение, начиная с 25 декабря 2021 года. Также CAS принял решение лишить Россию командного золота на Олимпийских играх в Пекине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную российской стороной по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на официальном сайте суда. «CAS отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом России», — говорится в сообщении арбитражного суда. Отмечается, что апелляции также были поданы от имени Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и самой Камилой Валиевой. Российская фигуристка Камила Валиева 29 января была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации было принято CAS. Согласно решению, Валиева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и ей было назначено четырехлетнее отстранение, начиная с 25 декабря 2021 года. Также CAS принял решение лишить Россию командного золота на Олимпийских играх в Пекине.