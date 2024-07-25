CAS отклонил апелляцию России по делу Валиевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
CAS отклонил апелляцию Камилы Валиевой Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную российской стороной по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«CAS отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом России», — говорится в сообщении арбитражного суда. Отмечается, что апелляции также были поданы от имени Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и самой Камилой Валиевой.

Российская фигуристка Камила Валиева 29 января была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации было принято CAS. Согласно решению, Валиева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и ей было назначено четырехлетнее отстранение, начиная с 25 декабря 2021 года. Также CAS принял решение лишить Россию командного золота на Олимпийских играх в Пекине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную российской стороной по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на официальном сайте суда. «CAS отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом России», — говорится в сообщении арбитражного суда. Отмечается, что апелляции также были поданы от имени Федерации фигурного катания на коньках России, фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и самой Камилой Валиевой. Российская фигуристка Камила Валиева 29 января была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации было принято CAS. Согласно решению, Валиева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и ей было назначено четырехлетнее отстранение, начиная с 25 декабря 2021 года. Также CAS принял решение лишить Россию командного золота на Олимпийских играх в Пекине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...