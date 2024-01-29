Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву
Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS).
«Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в решении. Также Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине, решили в CAS.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.