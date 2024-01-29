Происшествия Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года 29 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 + Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS). «Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в решении. Также Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине, решили в CAS. Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS). «Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в решении. Также Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине, решили в CAS. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям