Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву Фото:

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS).

«Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в решении. Также Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине, решили в CAS.

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Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS). «Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в решении. Также Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине, решили в CAS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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