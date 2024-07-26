Врио губернатора вмешался в судьбу медведя, 2,5 месяца гуляющего по ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вмешался в судьбу медведя, который уже 2,5 месяца гуляет по Лангепасу. Местные власти так и не смогли поймать его к приезду главы региона в город. Кухарук назвал проблему очень серьезной, передает журналист URA.RU, и потребовал решить ее.
«У нас есть специализированная служба. Здесь вопросы безопасности, здесь вопросы гуманного отношения к животным. Проблему надо решить до конца», — отметил Кухарук на встрече с жителями. Он потребовал вывезти его в естественную среду обитания подальше от людей.
Медвежонка впервые заметили возле горбольницы 15 мая, где он рылся в мусоре, затем он появлялся в черте города еще несколько раз, но сбегал от отловщиков. Мэр Лангепаса Сергей Горобченко заявил, что отловщики не смогли поймать животное. «Да, попытались усыпить его, есть специальное лекарство. Но такой механизм пока не сработал», — оправдывался глава города.
Медвежонок, словам Горобченко, прикармливается на кладбище, где жители оставляют печенье и конфеты на могилах родственников. «Это классическая северная история», — отметил мэр. Тем не менее Кухарук потребовал закрыть вопрос.
Аналогичный случай произошел в соседнем Нижневартовском районе — медведь пришел на кладбище в Излучинске и съел сладости с могил. Лангепасский медвежонок неоднократно попадал в объективы камер местных жителей.
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