15 мая 2024

У больницы в городе ХМАО заметили медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории больницы Лангепаса замечен медведь
На территории больницы Лангепаса замечен медведь Фото:

В Лангепасе (ХМАО) заметили медведя, гуляющего по территории больницы. На видео, которое URA.RU прислала местная жительница, животное переворачивает мусорный бак.

«Он еще и в больнице гуляет. Лангепас», — написала девушка. На кадрах медведь пытается найти пропитание в мусорных баках.

Ранее медведя видели в жилых районах города и у детского сада №7. Сотрудники мэрии, ОГИБДД и ОМВД весь день 15 мая обследовали местность, чтобы найти животное, но следов его пребывания заметить не удалось. К делу привлечен профессиональный охотник-волонтер.

На кадрах также видно мужчину в камуфляжном костюме и с оружием. URA.RU отправило запрос в мэрию, чтобы узнать о дальнейшей судьбе медведя. Ответ ожидается.

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В Лангепасе (ХМАО) заметили медведя, гуляющего по территории больницы. На видео, которое URA.RU прислала местная жительница, животное переворачивает мусорный бак. «Он еще и в больнице гуляет. Лангепас», — написала девушка. На кадрах медведь пытается найти пропитание в мусорных баках. Ранее медведя видели в жилых районах города и у детского сада №7. Сотрудники мэрии, ОГИБДД и ОМВД весь день 15 мая обследовали местность, чтобы найти животное, но следов его пребывания заметить не удалось. К делу привлечен профессиональный охотник-волонтер. На кадрах также видно мужчину в камуфляжном костюме и с оружием. URA.RU отправило запрос в мэрию, чтобы узнать о дальнейшей судьбе медведя. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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