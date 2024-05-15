В Лангепасе (ХМАО) заметили медведя, гуляющего по территории больницы. На видео, которое URA.RU прислала местная жительница, животное переворачивает мусорный бак.
«Он еще и в больнице гуляет. Лангепас», — написала девушка. На кадрах медведь пытается найти пропитание в мусорных баках.
Ранее медведя видели в жилых районах города и у детского сада №7. Сотрудники мэрии, ОГИБДД и ОМВД весь день 15 мая обследовали местность, чтобы найти животное, но следов его пребывания заметить не удалось. К делу привлечен профессиональный охотник-волонтер.
На кадрах также видно мужчину в камуфляжном костюме и с оружием. URA.RU отправило запрос в мэрию, чтобы узнать о дальнейшей судьбе медведя. Ответ ожидается.
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