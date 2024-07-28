Если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, то Россия откажется от моратория на размещение РСМД. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии», — сказал Путин в ходе главного военно-морского парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Москва видит, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.
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