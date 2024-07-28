Путин пообещал отказаться от моратория на размещение РСМД из-за действий США. Видео

28 июля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

В зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты РФ, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, то Россия откажется от моратория на размещение РСМД. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии», — сказал Путин в ходе главного военно-морского парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Москва видит, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, то Россия откажется от моратория на размещение РСМД. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии», — сказал Путин в ходе главного военно-морского парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Москва видит, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.