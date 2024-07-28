Путин пообещал отказаться от моратория на размещение РСМД из-за действий США. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты РФ, сказал Владимир Путин Фото:

Если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, то Россия откажется от моратория на размещение РСМД. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии», — сказал Путин в ходе главного военно-морского парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Москва видит, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.

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Если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, то Россия откажется от моратория на размещение РСМД. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии», — сказал Путин в ходе главного военно-морского парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Москва видит, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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