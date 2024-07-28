Французская серфингистка получила травму во время Олимпийских игр в Париже

Девушка травмировалась во время парижской Олимпиады
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Французская спортсменка Йоханна Дефей получила травму головы во время соревнований по серфингу на Олимпиаде. Об этом сообщили в издании L«Equipe.
«Француженка Йоханна Дефа получила травму, упав в трубу в Теахупу во время первого раунда соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Париже», — говорится в
Девушке уже оказали медицинскую помощь. Также ей дадут возможность поучаствовать в утешительных соревнованиях.
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