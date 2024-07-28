Французская серфингистка получила травму во время Олимпийских игр в Париже

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Виды Парижа. Франция, париж, флаг франции, франция, лодка, река сена
Девушка травмировалась во время парижской Олимпиады Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Французская спортсменка Йоханна Дефей получила травму головы во время соревнований по серфингу на Олимпиаде. Об этом сообщили в издании L«Equipe.

«Француженка Йоханна Дефа получила травму, упав в трубу в Теахупу во время первого раунда соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Париже», — говорится в материале. Уточняется, что у нее рассечение на голове.

Девушке уже оказали медицинскую помощь. Также ей дадут возможность поучаствовать в утешительных соревнованиях.

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Французская спортсменка Йоханна Дефей получила травму головы во время соревнований по серфингу на Олимпиаде. Об этом сообщили в издании L«Equipe. «Француженка Йоханна Дефа получила травму, упав в трубу в Теахупу во время первого раунда соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Париже», — говорится в материале. Уточняется, что у нее рассечение на голове. Девушке уже оказали медицинскую помощь. Также ей дадут возможность поучаствовать в утешительных соревнованиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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