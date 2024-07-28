В мире Европа Французская серфингистка получила травму во время Олимпийских игр в Париже 28 июля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 + Девушка травмировалась во время парижской Олимпиады Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Французская спортсменка Йоханна Дефей получила травму головы во время соревнований по серфингу на Олимпиаде. Об этом сообщили в издании L«Equipe. «Француженка Йоханна Дефа получила травму, упав в трубу в Теахупу во время первого раунда соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Париже», — говорится в материале . Уточняется, что у нее рассечение на голове. Девушке уже оказали медицинскую помощь. Также ей дадут возможность поучаствовать в утешительных соревнованиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Французская спортсменка Йоханна Дефей получила травму головы во время соревнований по серфингу на Олимпиаде. Об этом сообщили в издании L«Equipe. «Француженка Йоханна Дефа получила травму, упав в трубу в Теахупу во время первого раунда соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Париже», — говорится в материале. Уточняется, что у нее рассечение на голове. Девушке уже оказали медицинскую помощь. Также ей дадут возможность поучаствовать в утешительных соревнованиях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям