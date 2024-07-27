В челябинских районах, пострадавших от стихии, восстановлено электроснабжение

В большинстве районов Челябинской области, пострадавших от разгула стихии, восстановлено электроснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
««Россети Урал» восстановили электроснабжение большинства жителей районов, пострадавших от стихии в Челябинской области. Свет вернулся в дома жителей Карабашского городского округа (поселок Киолим), Еманжелинского муниципального района (часть города Еманжелинск, поселка Красногорский), а также Еткульского муниципального района (село Еманжелинка) и Коркинского муниципального округа (часть города Коркино, поселка Роза)», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Пока без электроснабжения остаются часть поселка Пионерский в Еманжелинском районе, часть Еманжелинска (улицы Матросова, Гайдара, Титова, Ленина, Маркса) и СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе. Подача электроэнергии возобновится, когда вода уйдет и энергетики получат согласование на включение оборудования от представителей ГУ МЧС по Челябинской области.
Работать в круглосуточном режиме продолжают бригады Центральных, Троицких, Златоустовских и Челябинских электрических сетей филиала «Россети Урал». Днем на восстановлении электричества были задействованы 24 бригады в составе 72 человек и 30 единиц техники. Бригады «Россети Урал» находятся на месте и осуществляют мониторинг оперативной обстановки. Работы по включению оборудования на подтопленных территориях продолжаются, добавили в компании.
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