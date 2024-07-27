27 июля 2024

В челябинских районах, пострадавших от стихии, восстановлено электроснабжение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы по восстановлению электричества в регионе продолжаются (архивное фото)
Работы по восстановлению электричества в регионе продолжаются (архивное фото) Фото:

В большинстве районов Челябинской области, пострадавших от разгула стихии, восстановлено электроснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

««Россети Урал» восстановили электроснабжение большинства жителей районов, пострадавших от стихии в Челябинской области. Свет вернулся в дома жителей Карабашского городского округа (поселок Киолим), Еманжелинского муниципального района (часть города Еманжелинск, поселка Красногорский), а также Еткульского муниципального района (село Еманжелинка) и Коркинского муниципального округа (часть города Коркино, поселка Роза)», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Пока без электроснабжения остаются часть поселка Пионерский в Еманжелинском районе, часть Еманжелинска (улицы Матросова, Гайдара, Титова, Ленина, Маркса) и СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе. Подача электроэнергии возобновится, когда вода уйдет и энергетики получат согласование на включение оборудования от представителей ГУ МЧС по Челябинской области.

Работать в круглосуточном режиме продолжают бригады Центральных, Троицких, Златоустовских и Челябинских электрических сетей филиала «Россети Урал». Днем на восстановлении электричества были задействованы 24 бригады в составе 72 человек и 30 единиц техники. Бригады «Россети Урал» находятся на месте и осуществляют мониторинг оперативной обстановки. Работы по включению оборудования на подтопленных территориях продолжаются, добавили в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В большинстве районов Челябинской области, пострадавших от разгула стихии, восстановлено электроснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал». ««Россети Урал» восстановили электроснабжение большинства жителей районов, пострадавших от стихии в Челябинской области. Свет вернулся в дома жителей Карабашского городского округа (поселок Киолим), Еманжелинского муниципального района (часть города Еманжелинск, поселка Красногорский), а также Еткульского муниципального района (село Еманжелинка) и Коркинского муниципального округа (часть города Коркино, поселка Роза)», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Пока без электроснабжения остаются часть поселка Пионерский в Еманжелинском районе, часть Еманжелинска (улицы Матросова, Гайдара, Титова, Ленина, Маркса) и СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе. Подача электроэнергии возобновится, когда вода уйдет и энергетики получат согласование на включение оборудования от представителей ГУ МЧС по Челябинской области. Работать в круглосуточном режиме продолжают бригады Центральных, Троицких, Златоустовских и Челябинских электрических сетей филиала «Россети Урал». Днем на восстановлении электричества были задействованы 24 бригады в составе 72 человек и 30 единиц техники. Бригады «Россети Урал» находятся на месте и осуществляют мониторинг оперативной обстановки. Работы по включению оборудования на подтопленных территориях продолжаются, добавили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...