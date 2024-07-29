Страховая компания заплатит свердловчанину с инвалидностью 1,5 млн рублей

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На страховую компанию наложили штраф
На страховую компанию наложили штраф Фото:

В Свердловской области Белоярский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в пользу инвалида, взыскав со страховой компании более полутора миллионов рублей. Иск подали после того, как заявителю отказали в выплате, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В период действия договора страхования жизни у свердловчанина диагностировали заболевание, которое в последствии привело к инвалидности. «Суд обязал страховую компанию выплатить инвалиду 500 тысяч рублей в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. С банка было взыскано более 100 тысяч рублей неосновательного обогащения, уплаченного заявителем после установления инвалидности», — сообщили там.

По решению суда страховая компания обязана выплатить банку сумму для погашения кредита за жилье, приобретенное инвалидом. Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.

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В Свердловской области Белоярский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в пользу инвалида, взыскав со страховой компании более полутора миллионов рублей. Иск подали после того, как заявителю отказали в выплате, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В период действия договора страхования жизни у свердловчанина диагностировали заболевание, которое в последствии привело к инвалидности. «Суд обязал страховую компанию выплатить инвалиду 500 тысяч рублей в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. С банка было взыскано более 100 тысяч рублей неосновательного обогащения, уплаченного заявителем после установления инвалидности», — сообщили там. По решению суда страховая компания обязана выплатить банку сумму для погашения кредита за жилье, приобретенное инвалидом. Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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