Челябинский фермер спасает пенсионеров из отрезанной водой деревни. Фото

31 июля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Деревня Чебаркульского района оказалась отрезана большой водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Фермер из деревни Аджитарово Чебаркульского района Челябинской области помогает пенсионерам выжить после того, как вода заблокировала единственную дорогу. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Деревня Аджитарово отрезана от мира всего. Плотину через реку Бишкиль размыло, это мост районного значения, выехать невозможно. У нас фермер — молодец, на тракторе гоняет через воду. Пока справляемся, у нас там соседи по 86 лет, учительница заслуженная и заслуженный металлург — душа по ним болит», — рассказала URA.RU Лиля Б. Женщина уточнила, что находится сейчас в челябинске, а ее супруг — в деревне. По ее словам, уровень воды почти не снизился, и жители с тревогой ожидают новых ливней, обещанных синоптиками. «Вода совсем чуть-чуть спала, но по прогнозам обещают опять ливневые дожди, по-этому даже и не знаю, что будет. Жители паникуют, там в основном пенсионеры. Сделайте нам, пожалуйста, дорогу», — добавила Лиля. В Челябинской области из-за сильных ливней произошло подтопления ряда территорий. Власти сообщают о напряженной ситуации. Затопленная дорога отрезала жителей деревни от внешнего мира Сообщество «Текслер, помоги» vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фермер из деревни Аджитарово Чебаркульского района Челябинской области помогает пенсионерам выжить после того, как вода заблокировала единственную дорогу. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Деревня Аджитарово отрезана от мира всего. Плотину через реку Бишкиль размыло, это мост районного значения, выехать невозможно. У нас фермер — молодец, на тракторе гоняет через воду. Пока справляемся, у нас там соседи по 86 лет, учительница заслуженная и заслуженный металлург — душа по ним болит», — рассказала URA.RU Лиля Б. Женщина уточнила, что находится сейчас в челябинске, а ее супруг — в деревне. По ее словам, уровень воды почти не снизился, и жители с тревогой ожидают новых ливней, обещанных синоптиками. «Вода совсем чуть-чуть спала, но по прогнозам обещают опять ливневые дожди, по-этому даже и не знаю, что будет. Жители паникуют, там в основном пенсионеры. Сделайте нам, пожалуйста, дорогу», — добавила Лиля. В Челябинской области из-за сильных ливней произошло подтопления ряда территорий. Власти сообщают о напряженной ситуации.