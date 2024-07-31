Time: Камала Харрис отказала Зеленскому в военной помощи за неделю до СВО

01 августа 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Камала Харрис не смогла договориться с Зеленским по СВО Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вице-президент США Камала Харрис отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи и введении санкций против России за неделю до начала СВО. Об этом сообщает издание Time, ссылаясь на свои источники. «[Зеленский] с Харрис не смогли договориться о надлежащем ответе», — передает Time . Газета поясняет, что на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в середине февраля 2022 года, Зеленский обратился с просьбой о «упреждающих санкциях» против России и передаче Киеву военной техники, включая истребители и тяжелую артиллерию. Однако, по информации Time, Харрис не поддержала эти предложения. Ранее Politico сообщало о том, что Харрис продолжит политическую линию президента Джо Байдена по Украине, если будет избрана президентом. Адам Смит, руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США, отметил готовность Харрис к активным действиям на международной арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США Камала Харрис отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи и введении санкций против России за неделю до начала СВО. Об этом сообщает издание Time, ссылаясь на свои источники. «[Зеленский] с Харрис не смогли договориться о надлежащем ответе», — передает Time. Газета поясняет, что на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в середине февраля 2022 года, Зеленский обратился с просьбой о «упреждающих санкциях» против России и передаче Киеву военной техники, включая истребители и тяжелую артиллерию. Однако, по информации Time, Харрис не поддержала эти предложения. Ранее Politico сообщало о том, что Харрис продолжит политическую линию президента Джо Байдена по Украине, если будет избрана президентом. Адам Смит, руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США, отметил готовность Харрис к активным действиям на международной арене.