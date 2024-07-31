Ирина Текслер развозит пострадавшим от подтоплений челябинцам предметы первой необходимости. Видео

Ирина Текслер призывает помочь челябинцам, пострадавшим от подтоплений

01 августа 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Жена губернатора поблагодарила всех, кто не остается равнодушным к чужой беде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области в настоящее время сохраняется режим ЧС сразу в семи территориях области, в девяти — режим повышенной готовности. На особом контроле находится ситуация в Миассе, Коркино, Еманжелинске и Еткуле. Некоммерческий фонд жены губернатора Алексея Текслера, Ирины, активно помогает жителям региона, постоянно развозит жителям пострадавших территорий продукты, воду и предметы первой необходимости. «С 27 июля в Коркинский район мы отправили 1600 пятилитровых бутылей питьевой воды, с челябинским отделением Благотворительного фонда „Русь“, председателем попечительского совета которого я являюсь, развезли продуктовые наборы в Еманжелинке. Сейчас с „Фондом 2020“ закупаю бензиновые генераторы, матрасы, подушки, постельное белье — то, что нужно людям, когда они возвращаются в свои дома, когда вода ушла», — сообщает первая леди региона в своем telegram-канале. Ирина Текслер напомнила, первую матпомощь в размере 20 тысяч рублей получили 505 человек. Также 31 июля жителям региона, пострадавшим от подтоплений, начали перечислять первые выплаты по утрате имущества и предметов первой необходимости. Жена губернатора поблагодарила всех, кто не остается равнодушным к чужой беде. Также она сообщила, что желающие помочь могут приносить на склад фонда «Русь» новые матрасы, подушки, постельное белье, полотенца. Склад расположен по адресу: Челябинск, Проспект Победы, дом 160. Предварительно нужно звонить по телефонам: 79512455855 или 79162071199. Дежурить специалисты там будут с 9:00 до 17:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в настоящее время сохраняется режим ЧС сразу в семи территориях области, в девяти — режим повышенной готовности. На особом контроле находится ситуация в Миассе, Коркино, Еманжелинске и Еткуле. Некоммерческий фонд жены губернатора Алексея Текслера, Ирины, активно помогает жителям региона, постоянно развозит жителям пострадавших территорий продукты, воду и предметы первой необходимости. «С 27 июля в Коркинский район мы отправили 1600 пятилитровых бутылей питьевой воды, с челябинским отделением Благотворительного фонда „Русь“, председателем попечительского совета которого я являюсь, развезли продуктовые наборы в Еманжелинке. Сейчас с „Фондом 2020“ закупаю бензиновые генераторы, матрасы, подушки, постельное белье — то, что нужно людям, когда они возвращаются в свои дома, когда вода ушла», — сообщает первая леди региона в своем telegram-канале. Ирина Текслер напомнила, первую матпомощь в размере 20 тысяч рублей получили 505 человек. Также 31 июля жителям региона, пострадавшим от подтоплений, начали перечислять первые выплаты по утрате имущества и предметов первой необходимости. Жена губернатора поблагодарила всех, кто не остается равнодушным к чужой беде. Также она сообщила, что желающие помочь могут приносить на склад фонда «Русь» новые матрасы, подушки, постельное белье, полотенца. Склад расположен по адресу: Челябинск, Проспект Победы, дом 160. Предварительно нужно звонить по телефонам: 79512455855 или 79162071199. Дежурить специалисты там будут с 9:00 до 17:00.