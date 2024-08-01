Политика В Кремле не стали комментировать слухи об освобождении Гершковича Песков: информации по обмену Гершковича нет 01 августа 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + В Кремле отказались комментировать ситуацию об обмене Гершковича, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев на вопрос об обмене журналиста Эвана Гершковича России с Западом. Он заявил, что Кремль не будет давать объяснение на эту ситуацию. «По-прежнему нет комментариев по этой теме», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина заявил, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена заключенными с России и стран Запада. На данный момент версия уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев на вопрос об обмене журналиста Эвана Гершковича России с Западом. Он заявил, что Кремль не будет давать объяснение на эту ситуацию. «По-прежнему нет комментариев по этой теме», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина заявил, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена заключенными с России и стран Запада. На данный момент версия уточняется. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям