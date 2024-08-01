В Кремле не стали комментировать слухи об освобождении Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев на вопрос об обмене журналиста Эвана Гершковича России с Западом. Он заявил, что Кремль не будет давать объяснение на эту ситуацию.
«По-прежнему нет комментариев по этой теме», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина заявил, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена заключенными с России и стран Запада. На данный момент версия уточняется.
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