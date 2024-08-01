Любители дикой природы на Ямале показывают поспевающую ягоду. Фоторепортаж

На Ямале вслед за морошкой поспевает черника и голубика
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Клипарт. Сургут, дикоросы, сбор ягод, ягоды в руке, черника, сбор дикоросов
Черника спеет на Ямале в августе Фото:

На Ямале вслед за морошкой поспевает черника и голубика. Любители дикой ягоды демонстрируют фотографии с ягодами в соцсетях.

«Черника на подходе. Клюква еще не скоро», — пишет на своей страничке в VK Николай Веремчук.

В лесах Ямала поспела первая черника
В лесах Ямала поспела первая черника
Первые ягоды черники
Первые ягоды черники

Поспела и голубика. Некоторые ямальцы не разделяют любовь земляков к этой кислой, но очень полезной ягоде. «Невкусное из нее варенье. Кислое. Так себе ягода», — утверждает один из подписчиков Николая.

В августе также продолжают собирать и морошку. Ее сезон короткий, отмечают северяне. Многие предпочитают не брать эту ягоду, а просто любоваться ею.

Много на Ямале и моорошки. Но ее сезон очень короткий.
Много на Ямале и моорошки. Но ее сезон очень короткий.

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На Ямале вслед за морошкой поспевает черника и голубика. Любители дикой ягоды демонстрируют фотографии с ягодами в соцсетях. «Черника на подходе. Клюква еще не скоро», — пишет на своей страничке в VK Николай Веремчук. Поспела и голубика. Некоторые ямальцы не разделяют любовь земляков к этой кислой, но очень полезной ягоде. «Невкусное из нее варенье. Кислое. Так себе ягода», — утверждает один из подписчиков Николая. В августе также продолжают собирать и морошку. Ее сезон короткий, отмечают северяне. Многие предпочитают не брать эту ягоду, а просто любоваться ею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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