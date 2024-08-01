Черника спеет на Ямале в августе
На Ямале вслед за морошкой поспевает черника и голубика. Любители дикой ягоды демонстрируют фотографии с ягодами в соцсетях.
«Черника на подходе. Клюква еще не скоро», — пишет на своей страничке в VK Николай Веремчук.
В лесах Ямала поспела первая черника
Первые ягоды черники
Поспела и голубика. Некоторые ямальцы не разделяют любовь земляков к этой кислой, но очень полезной ягоде. «Невкусное из нее варенье. Кислое. Так себе ягода», — утверждает один из подписчиков Николая.
В августе также продолжают собирать и морошку. Ее сезон короткий, отмечают северяне. Многие предпочитают не брать эту ягоду, а просто любоваться ею.
Много на Ямале и моорошки. Но ее сезон очень короткий.
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