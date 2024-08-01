На Ямале вслед за морошкой поспевает черника и голубика

Черника спеет на Ямале в августе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале вслед за морошкой поспевает черника и голубика. Любители дикой ягоды демонстрируют фотографии с ягодами в соцсетях.

«Черника на подходе. Клюква еще не скоро», — пишет на своей страничке в VK Николай Веремчук.

В лесах Ямала поспела первая черника Николай Веремчук, VKо .

Первые ягоды черники Николай Веремчук, VK .

Поспела и голубика. Некоторые ямальцы не разделяют любовь земляков к этой кислой, но очень полезной ягоде. «Невкусное из нее варенье. Кислое. Так себе ягода», — утверждает один из подписчиков Николая.

В августе также продолжают собирать и морошку. Ее сезон короткий, отмечают северяне. Многие предпочитают не брать эту ягоду, а просто любоваться ею.

Много на Ямале и моорошки. Но ее сезон очень короткий. Мой Яр-Сале, VK .