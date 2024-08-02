В Московской области подали пример, как удержать лучших спортсменов в России

Тренер сборной Мособласти Афанасьев: Жарич делает много для развития гольфа в РФ

02 августа 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Алексей Жарич внес огромный вклад для развития гольфа в России Фото: Роман Наумов © URA.RU В Московской области (МО) прошел ежегодный открытый чемпионат по гольфу. Благодаря усилиям заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексея Жарича, который был на мероприятии, удалось создать условия для сохранения в стране выдающихся талантов. Среди них: Егор Ерошенко (трехкратный и действующий Чемпион РФ по гольфу) и Давид Нагиев (Чемпион РФ 2022 года по гольфу). Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор «Федерации гольфа МО» Николай Афанасьев. «Алексей Жарич еще и первый вице-президент Федерации гольфа в Московской области. Он делает очень много для развития этого вида спорта как в регионе, так и в стране в целом. Благодаря нему у Федерации есть возможность удержать таких спортсменов, как Наталья Гусева, Егор Ерошенко и Давид Нагиев, чемпион России», — заявил Афанасьев. По его словам, в стране уделяется достаточно большое внимание развитию гольфа. В Московской области проходит традиционный открытый Чемпионат по гольфу Фото: Роман Наумов © URA.RU Поддержка спорта осуществляется как на уровне регионального правительства, так и со стороны федеральных властей. В этом году призовой фонд турнира составляет 2,5 миллиона рублей. Как отметил Афанасьев, эта рекордная сумма была собрана благодаря спонсорам. Столичный регион — лидер по количеству полей для гольфа в стране. «Московская область является лидером по количеству гольф-полей в России. Наш турнир ежегодно собирает лучших гольфистов», — заявил президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. Об этом сообщили в пресс-службе турнира. Документ есть в распоряжении URA.RU. По завершении открытого Чемпионата Московской области по гольфу в мужском зачете первое место занял Давид Нагиев, который и забрал самые большие призовые. В женском зачете по результатам переигровки с Полиной Мариной лидировала чемпионка РФ 2016 года Александра Чекалина. Серебро Чемпионата Московской области досталась Полине Мариной и Максиму Здановичу, бронза — Алисе Молокановой и Андрею Павлову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области (МО) прошел ежегодный открытый чемпионат по гольфу. Благодаря усилиям заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексея Жарича, который был на мероприятии, удалось создать условия для сохранения в стране выдающихся талантов. Среди них: Егор Ерошенко (трехкратный и действующий Чемпион РФ по гольфу) и Давид Нагиев (Чемпион РФ 2022 года по гольфу). Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор «Федерации гольфа МО» Николай Афанасьев. «Алексей Жарич еще и первый вице-президент Федерации гольфа в Московской области. Он делает очень много для развития этого вида спорта как в регионе, так и в стране в целом. Благодаря нему у Федерации есть возможность удержать таких спортсменов, как Наталья Гусева, Егор Ерошенко и Давид Нагиев, чемпион России», — заявил Афанасьев. По его словам, в стране уделяется достаточно большое внимание развитию гольфа. Поддержка спорта осуществляется как на уровне регионального правительства, так и со стороны федеральных властей. В этом году призовой фонд турнира составляет 2,5 миллиона рублей. Как отметил Афанасьев, эта рекордная сумма была собрана благодаря спонсорам. Столичный регион — лидер по количеству полей для гольфа в стране. «Московская область является лидером по количеству гольф-полей в России. Наш турнир ежегодно собирает лучших гольфистов», — заявил президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. Об этом сообщили в пресс-службе турнира. Документ есть в распоряжении URA.RU. По завершении открытого Чемпионата Московской области по гольфу в мужском зачете первое место занял Давид Нагиев, который и забрал самые большие призовые. В женском зачете по результатам переигровки с Полиной Мариной лидировала чемпионка РФ 2016 года Александра Чекалина. Серебро Чемпионата Московской области досталась Полине Мариной и Максиму Здановичу, бронза — Алисе Молокановой и Андрею Павлову.