05 августа 2024

Екатеринбургский бизнесмен, из-за которого погибли два строителя, избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор не вступил в законную силу
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В Екатеринбурге осудили 53-летнего руководителя строительной компании, по вине которого два строителя выпали из «люльки» на высоте 32 этажа, на принудительные работы. Мужчину обвинили в безответственном отношении к содержанию работ, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ленинский райсуд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы, но сразу же заменил его на три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. «С лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ на два года», — отметили в ведомстве.

Бизнесмен не признал своей вины, однако выплатил семьям погибшим по 1,5 миллиона рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Инцидент произошел 26 мая 2022-го. На стройплощадке по ул. Московская два рабочих упали с 32-го этажа, когда проводили работы в специальной «люльке». Оба скончались на месте.

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В Екатеринбурге осудили 53-летнего руководителя строительной компании, по вине которого два строителя выпали из «люльки» на высоте 32 этажа, на принудительные работы. Мужчину обвинили в безответственном отношении к содержанию работ, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Ленинский райсуд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы, но сразу же заменил его на три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. «С лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ на два года», — отметили в ведомстве. Бизнесмен не признал своей вины, однако выплатил семьям погибшим по 1,5 миллиона рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Инцидент произошел 26 мая 2022-го. На стройплощадке по ул. Московская два рабочих упали с 32-го этажа, когда проводили работы в специальной «люльке». Оба скончались на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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