Екатеринбургский бизнесмен, из-за которого погибли два строителя, избежал тюрьмы

В Екатеринбурге осудили 53-летнего руководителя строительной компании, по вине которого два строителя выпали из «люльки» на высоте 32 этажа, на принудительные работы. Мужчину обвинили в безответственном отношении к содержанию работ, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ленинский райсуд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы, но сразу же заменил его на три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. «С лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ на два года», — отметили в ведомстве.
Бизнесмен не признал своей вины, однако выплатил семьям погибшим по 1,5 миллиона рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Инцидент произошел 26 мая 2022-го. На стройплощадке по ул. Московская два рабочих упали с 32-го этажа, когда проводили работы в специальной «люльке». Оба скончались на месте.
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