На стройке Екатеринбурга нашли два трупа. Фото

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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
На место происшествия выехали сотрудники СК РФ по региону Фото:

На стройке дома на Московской улице Екатеринбурга два строителя упали с 32-го этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«На строительной площадке по улице Московская произошел инцидент, связанный с падением с высоты двух работников, в результате чего оба они скончались», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что следователи проводят проверку инцидента и осматривают место происшествия.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что на место смерти строителей выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев. По предварительной информации, строители упали с 32-го этажа, когда проводили работы в специальной «люльке».

Фото:
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На стройке дома на Московской улице Екатеринбурга два строителя упали с 32-го этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «На строительной площадке по улице Московская произошел инцидент, связанный с падением с высоты двух работников, в результате чего оба они скончались», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что следователи проводят проверку инцидента и осматривают место происшествия. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что на место смерти строителей выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев. По предварительной информации, строители упали с 32-го этажа, когда проводили работы в специальной «люльке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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