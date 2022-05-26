На место происшествия выехали сотрудники СК РФ по региону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стройке дома на Московской улице Екатеринбурга два строителя упали с 32-го этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«На строительной площадке по улице Московская произошел инцидент, связанный с падением с высоты двух работников, в результате чего оба они скончались», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что следователи проводят проверку инцидента и осматривают место происшествия.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что на место смерти строителей выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев. По предварительной информации, строители упали с 32-го этажа, когда проводили работы в специальной «люльке».