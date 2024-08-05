В Соликамске Пермского края побывала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке». В планах у команды побывать также в Усолье, Чердыни и Усьве. Как рассказали в мэрии Соликамска, авторов телеканала во главе с генпродюсером Михаилом Ерошиным интересует не только рыбалка.
«Во время съемок большое внимание уделяется быту и культурно-историческому наследию той или иной территории. В Соликамске гости посетили Богоявленскую церковь и прогулялись по центральному архитектурному ансамблю», — говорится на станице Соликамского округа в соцсети «ВКонтакте».
Осенью 2023 года, как рассказывало URA.RU, телеканал «Диалоги о рыбалке» снимал в Пермском крае шоу «Научи меня». Главным героем тогда стал депутат гордумы Осы и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он и ведущий программы Марат Деев ловили судаков на Каме.
Авторы телешоу осмотрели церковь в Соликамске. Что поймали в пермских реках — пока секрет
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В Соликамске Пермского края побывала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке». В планах у команды побывать также в Усолье, Чердыни и Усьве. Как рассказали в мэрии Соликамска, авторов телеканала во главе с генпродюсером Михаилом Ерошиным интересует не только рыбалка. «Во время съемок большое внимание уделяется быту и культурно-историческому наследию той или иной территории. В Соликамске гости посетили Богоявленскую церковь и прогулялись по центральному архитектурному ансамблю», — говорится на станице Соликамского округа в соцсети «ВКонтакте». Осенью 2023 года, как рассказывало URA.RU, телеканал «Диалоги о рыбалке» снимал в Пермском крае шоу «Научи меня». Главным героем тогда стал депутат гордумы Осы и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он и ведущий программы Марат Деев ловили судаков на Каме.