В Пермском крае снимают программу для телеканала «Диалоги о рыбалке». Фото

06 августа 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Как клевало москвичам в Прикамье, станет известно из телеэфира (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамске Пермского края побывала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке». В планах у команды побывать также в Усолье, Чердыни и Усьве. Как рассказали в мэрии Соликамска, авторов телеканала во главе с генпродюсером Михаилом Ерошиным интересует не только рыбалка. «Во время съемок большое внимание уделяется быту и культурно-историческому наследию той или иной территории. В Соликамске гости посетили Богоявленскую церковь и прогулялись по центральному архитектурному ансамблю», — говорится на станице Соликамского округа в соцсети «ВКонтакте». Осенью 2023 года, как рассказывало URA.RU, телеканал «Диалоги о рыбалке» снимал в Пермском крае шоу «Научи меня». Главным героем тогда стал депутат гордумы Осы и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он и ведущий программы Марат Деев ловили судаков на Каме. Авторы телешоу осмотрели церковь в Соликамске. Что поймали в пермских реках — пока секрет Соликамский городской округ в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Соликамске Пермского края побывала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке». В планах у команды побывать также в Усолье, Чердыни и Усьве. Как рассказали в мэрии Соликамска, авторов телеканала во главе с генпродюсером Михаилом Ерошиным интересует не только рыбалка. «Во время съемок большое внимание уделяется быту и культурно-историческому наследию той или иной территории. В Соликамске гости посетили Богоявленскую церковь и прогулялись по центральному архитектурному ансамблю», — говорится на станице Соликамского округа в соцсети «ВКонтакте». Осенью 2023 года, как рассказывало URA.RU, телеканал «Диалоги о рыбалке» снимал в Пермском крае шоу «Научи меня». Главным героем тогда стал депутат гордумы Осы и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он и ведущий программы Марат Деев ловили судаков на Каме.