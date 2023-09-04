Пермский депутат и кинозвезда снялся в шоу канала «Диалоги о рыбалке». Фото

Депутат и актер Бежанян ловил в Пермском крае рыбу для канала «Диалоги о рыбалке»

05 сентября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян может легко сменить пиджак на рыбацкую куртку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат гордумы Осы (Пермский край) и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал участником телешоу «Научи меня» на телеканале «Диалоги о рыбалке». Съемки с ведущим Маратом Деевым проходили в Пермском крае на Каме, рассказал Бежанян, поделившись впечатлениями в соцсетях. «С профессиональной командой рыбаков на Каме! Современная аппаратура позволяет видеть рыбу и все что в воде на экране. За полчаса поймали двух судаков», — написал депутат, отметив, что рыбу он отпустил обратно в реку. Марат Деев в своих соцсетях отметил, что от звезды «Реальных пацанов» узнал много тайн о Перми. Программа с участием Бежаняна готовится к эфиру. Телеканал «Диалоги о рыбалке» транслируется в сетях более 35 кабельных и спутниковых операторов России. Марат Деев (слева) и Армен Бежанян на съемках шоу Страница Армена Бежаняна в ВК https://vk.com/id536710558

Депутат гордумы Осы (Пермский край) и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал участником телешоу «Научи меня» на телеканале «Диалоги о рыбалке». Съемки с ведущим Маратом Деевым проходили в Пермском крае на Каме, рассказал Бежанян, поделившись впечатлениями в соцсетях. «С профессиональной командой рыбаков на Каме! Современная аппаратура позволяет видеть рыбу и все что в воде на экране. За полчаса поймали двух судаков», — написал депутат, отметив, что рыбу он отпустил обратно в реку. Марат Деев в своих соцсетях отметил, что от звезды «Реальных пацанов» узнал много тайн о Перми. Программа с участием Бежаняна готовится к эфиру. Телеканал «Диалоги о рыбалке» транслируется в сетях более 35 кабельных и спутниковых операторов России.