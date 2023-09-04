04 сентября 2023

Пермский депутат и кинозвезда снялся в шоу канала «Диалоги о рыбалке». Фото

Депутат и актер Бежанян ловил в Пермском крае рыбу для канала «Диалоги о рыбалке»
© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Армен Бежанян может легко сменить пиджак на рыбацкую куртку Фото:

Депутат гордумы Осы (Пермский край) и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал участником телешоу «Научи меня» на телеканале «Диалоги о рыбалке». Съемки с ведущим Маратом Деевым проходили в Пермском крае на Каме, рассказал Бежанян, поделившись впечатлениями в соцсетях.

«С профессиональной командой рыбаков на Каме! Современная аппаратура позволяет видеть рыбу и все что в воде на экране. За полчаса поймали двух судаков», — написал депутат, отметив, что рыбу он отпустил обратно в реку. Марат Деев в своих соцсетях отметил, что от звезды «Реальных пацанов» узнал много тайн о Перми.

Программа с участием Бежаняна готовится к эфиру. Телеканал «Диалоги о рыбалке» транслируется в сетях более 35 кабельных и спутниковых операторов России.

Марат Деев (слева) и Армен Бежанян на съемках шоу
Марат Деев (слева) и Армен Бежанян на съемках шоу

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Депутат гордумы Осы (Пермский край) и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал участником телешоу «Научи меня» на телеканале «Диалоги о рыбалке». Съемки с ведущим Маратом Деевым проходили в Пермском крае на Каме, рассказал Бежанян, поделившись впечатлениями в соцсетях. «С профессиональной командой рыбаков на Каме! Современная аппаратура позволяет видеть рыбу и все что в воде на экране. За полчаса поймали двух судаков», — написал депутат, отметив, что рыбу он отпустил обратно в реку. Марат Деев в своих соцсетях отметил, что от звезды «Реальных пацанов» узнал много тайн о Перми. Программа с участием Бежаняна готовится к эфиру. Телеканал «Диалоги о рыбалке» транслируется в сетях более 35 кабельных и спутниковых операторов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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