На челябинском предприятии возродили систему наставничества

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков, возглавляющий птицеводческое предприятие, поделился опытом внедрения системы наставничества в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом 6 августа сообщила пресс-служба заксобрания.
«Птицефабрика «Чебаркульская птица» является участником национального проекта по повышению производительности труда. Внутри проекта есть целый пласт работы с наставничеством. У каждого новичка в нашей компании есть наставник. Каждый наставник получает вознаграждение за подготовленного новичка», - сообщил Пырсиков.
По словам Пырсикова, наставниками становятся опытные сотрудники предприятия, прошедшие спецподготовку в учебном центре птицефабрики. На предприятии рассчитывают, что молодые сотрудники через несколько лет сами смогут стать наставниками новичков.
Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача - создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей.
Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача - создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей.
Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом
РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача — создать условия для роста
производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167
предприятий Челябинской области из разных отраслей.
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