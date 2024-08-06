На челябинском предприятии возродили систему наставничества

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Систему наставничества внедрили на птицефабрике
Систему наставничества внедрили на птицефабрике Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков, возглавляющий птицеводческое предприятие, поделился опытом внедрения системы наставничества в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом 6 августа сообщила пресс-служба заксобрания.

«Птицефабрика «Чебаркульская птица» является участником национального проекта по повышению производительности труда. Внутри проекта есть целый пласт работы с наставничеством. У каждого новичка в нашей компании есть наставник. Каждый наставник получает вознаграждение за подготовленного новичка», - сообщил Пырсиков.

По словам Пырсикова, наставниками становятся опытные сотрудники предприятия, прошедшие спецподготовку в учебном центре птицефабрики. На предприятии рассчитывают, что молодые сотрудники через несколько лет сами смогут стать наставниками новичков.

Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача - создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей.

Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача - создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей.

Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом

РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача — создать условия для роста

производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167

предприятий Челябинской области из разных отраслей.

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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков, возглавляющий птицеводческое предприятие, поделился опытом внедрения системы наставничества в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом 6 августа сообщила пресс-служба заксобрания. «Птицефабрика «Чебаркульская птица» является участником национального проекта по повышению производительности труда. Внутри проекта есть целый пласт работы с наставничеством. У каждого новичка в нашей компании есть наставник. Каждый наставник получает вознаграждение за подготовленного новичка», - сообщил Пырсиков. По словам Пырсикова, наставниками становятся опытные сотрудники предприятия, прошедшие спецподготовку в учебном центре птицефабрики. На предприятии рассчитывают, что молодые сотрудники через несколько лет сами смогут стать наставниками новичков. Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача - создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей. Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача - создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей. Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Его задача — создать условия для роста производительности труда в стране. Участниками нацпроекта являются 167 предприятий Челябинской области из разных отраслей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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