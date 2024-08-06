В Тюмени изменили скоростной режим на одной из ключевых дорог

На дороге Тюмень — Боровский — Богандинский разрешили скорость до 90 км/ч
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям разрешено ездить по дороге со скоростью 90 км/ч Фото:

На участке дороги Тюмень — Боровский — Богандинский повысили разрешенную скорость до 90 км/ч. Как рассказали URA.RU в главном управлении строительства региона, такая мера связана со снижением аварий на трассе.

«С 07.08.2024 на участке автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский между ул. Пермякова и ул. Теплотехников изменено ограничение максимальной скорости до 90 км/ч. Повышение средней скорости согласовано с Госавтоинспекцией Тюменской области. Пересмотреть скоростной режим удалось благодаря снижению числа ДТП на данном участке автодороги», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления.

Водителей просят быть внимательнее первое время и обращать внимание на знаки. Ранее URA.RU писало, что этот участок дороги отремонтировали в 2024 году.

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На участке дороги Тюмень — Боровский — Богандинский повысили разрешенную скорость до 90 км/ч. Как рассказали URA.RU в главном управлении строительства региона, такая мера связана со снижением аварий на трассе. «С 07.08.2024 на участке автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский между ул. Пермякова и ул. Теплотехников изменено ограничение максимальной скорости до 90 км/ч. Повышение средней скорости согласовано с Госавтоинспекцией Тюменской области. Пересмотреть скоростной режим удалось благодаря снижению числа ДТП на данном участке автодороги», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления. Водителей просят быть внимательнее первое время и обращать внимание на знаки. Ранее URA.RU писало, что этот участок дороги отремонтировали в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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