В Тюмени экстренно ремонтируют участок дороги, на котором произошел провал

В Тюмени активно ведутся работы по восстановлению проезжей части на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Главное управление строительства региона.
По данным на 5 июня, водители сталкиваются с затруднениями при движении между улицами Монтажников и Теплотехников. Власти рекомендуют использовать обходные пути через улицы Республики, Мельникайте, Пермякова и Монтажников. Ожидается, что движение по ремонтируемому участку будет восстановлено уже к обеду текущего дня.
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В Тюмени активно ведутся работы по восстановлению проезжей части на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Главное управление строительства региона. По данным на 5 июня, водители сталкиваются с затруднениями при движении между улицами Монтажников и Теплотехников. Власти рекомендуют использовать обходные пути через улицы Республики, Мельникайте, Пермякова и Монтажников. Ожидается, что движение по ремонтируемому участку будет восстановлено уже к обеду текущего дня.