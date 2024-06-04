04 июня 2024

В Тюмени экстренно ремонтируют участок дороги, на котором произошел провал

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Открытие камня, на месте которого установят памятник Святителю Николаю Чудотворцу . Курган, ремонт дороги, яма на асфальте, ремонтные дороги
Аварийный участок дороги Тюмень — Боровский — Богандинский пообещали восстановить в ближайшее время Фото:

В Тюмени активно ведутся работы по восстановлению проезжей части на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Главное управление строительства региона.

По данным на 5 июня, водители сталкиваются с затруднениями при движении между улицами Монтажников и Теплотехников. Власти рекомендуют использовать обходные пути через улицы Республики, Мельникайте, Пермякова и Монтажников. Ожидается, что движение по ремонтируемому участку будет восстановлено уже к обеду текущего дня.

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В Тюмени активно ведутся работы по восстановлению проезжей части на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Главное управление строительства региона. По данным на 5 июня, водители сталкиваются с затруднениями при движении между улицами Монтажников и Теплотехников. Власти рекомендуют использовать обходные пути через улицы Республики, Мельникайте, Пермякова и Монтажников. Ожидается, что движение по ремонтируемому участку будет восстановлено уже к обеду текущего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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