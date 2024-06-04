В Тюмени экстренно ремонтируют участок дороги, на котором произошел провал

05 июня 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Аварийный участок дороги Тюмень — Боровский — Богандинский пообещали восстановить в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени активно ведутся работы по восстановлению проезжей части на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Главное управление строительства региона. По данным на 5 июня, водители сталкиваются с затруднениями при движении между улицами Монтажников и Теплотехников. Власти рекомендуют использовать обходные пути через улицы Республики, Мельникайте, Пермякова и Монтажников. Ожидается, что движение по ремонтируемому участку будет восстановлено уже к обеду текущего дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени активно ведутся работы по восстановлению проезжей части на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Главное управление строительства региона. По данным на 5 июня, водители сталкиваются с затруднениями при движении между улицами Монтажников и Теплотехников. Власти рекомендуют использовать обходные пути через улицы Республики, Мельникайте, Пермякова и Монтажников. Ожидается, что движение по ремонтируемому участку будет восстановлено уже к обеду текущего дня.