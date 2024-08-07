В Курской области введен режим ЧС

07 августа 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

В Курской области введен режим ЧС, завил врио главы региона Смирнов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принято решение о введении чрезвычайной ситуации», — заявил глава региона Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале . Он также отметил, что координацию работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет осуществлять лично до улучшения оперативной обстановки. По словам Смирнова, оперативный штаб под его руководством функционирует круглосуточно, и он находится на постоянной связи с силовыми структурами и федеральным центром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принято решение о введении чрезвычайной ситуации», — заявил глава региона Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он также отметил, что координацию работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет осуществлять лично до улучшения оперативной обстановки. По словам Смирнова, оперативный штаб под его руководством функционирует круглосуточно, и он находится на постоянной связи с силовыми структурами и федеральным центром.