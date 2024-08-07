В Курской области введен режим ЧС

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День второй., смирнов алексей
В Курской области введен режим ЧС, завил врио главы региона Смирнов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принято решение о введении чрезвычайной ситуации», — заявил глава региона Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Он также отметил, что координацию работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет осуществлять лично до улучшения оперативной обстановки. По словам Смирнова, оперативный штаб под его руководством функционирует круглосуточно, и он находится на постоянной связи с силовыми структурами и федеральным центром.

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В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принято решение о введении чрезвычайной ситуации», — заявил глава региона Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он также отметил, что координацию работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет осуществлять лично до улучшения оперативной обстановки. По словам Смирнова, оперативный штаб под его руководством функционирует круглосуточно, и он находится на постоянной связи с силовыми структурами и федеральным центром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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