Бывший замруководителя ГУ ФССП по Челябинской области Вадим Батин стал главным судебным приставом в Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте службы судебных приставов по Астраханской области.
«Батин Вадим Александрович. Должность: руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области — главный судебный пристав Астраханской области. Специальное звание: полковник внутренней службы», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Астраханской области.
Батин перешел на службу в Астраханской области еще в апреле. Несколько месяцев он руководил ведомством в качестве врио. 8 августа он избавился от приставки и стал главным приставом региона. Губернатор Игорь Бабушкин уже поздравил силовика с назначением.
Батин начал карьеру в сентябре 1999 году со службы в органах внутренних дел. За годы работы успел попробовать себя в разных отделах. Также имел опыт преподавательской деятельности в образовательных организациях МВД России. В июне 2021 году его назначили заместителем главы ГУ ФССП по Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!