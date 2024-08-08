Экс-замглавы челябинского УФССП Батин стал главным астраханским приставом. Скрин

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Полковник Вадим Батин стал главным приставом по Астраханской области
Полковник Вадим Батин стал главным приставом по Астраханской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Бывший замруководителя ГУ ФССП по Челябинской области Вадим Батин стал главным судебным приставом в Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте службы судебных приставов по Астраханской области.

«Батин Вадим Александрович. Должность: руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области — главный судебный пристав Астраханской области. Специальное звание: полковник внутренней службы», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Астраханской области.

Батин перешел на службу в Астраханской области еще в апреле. Несколько месяцев он руководил ведомством в качестве врио. 8 августа он избавился от приставки и стал главным приставом региона. Губернатор Игорь Бабушкин уже поздравил силовика с назначением.

Батин начал карьеру в сентябре 1999 году со службы в органах внутренних дел. За годы работы успел попробовать себя в разных отделах. Также имел опыт преподавательской деятельности в образовательных организациях МВД России. В июне 2021 году его назначили заместителем главы ГУ ФССП по Челябинской области.

Вадим Батин избавился от приставки "врио" и возглавил ГУ ФССП по Астраханской области
Вадим Батин избавился от приставки "врио" и возглавил ГУ ФССП по Астраханской области
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Бывший замруководителя ГУ ФССП по Челябинской области Вадим Батин стал главным судебным приставом в Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте службы судебных приставов по Астраханской области. «Батин Вадим Александрович. Должность: руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области — главный судебный пристав Астраханской области. Специальное звание: полковник внутренней службы», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Астраханской области. Батин перешел на службу в Астраханской области еще в апреле. Несколько месяцев он руководил ведомством в качестве врио. 8 августа он избавился от приставки и стал главным приставом региона. Губернатор Игорь Бабушкин уже поздравил силовика с назначением. Батин начал карьеру в сентябре 1999 году со службы в органах внутренних дел. За годы работы успел попробовать себя в разных отделах. Также имел опыт преподавательской деятельности в образовательных организациях МВД России. В июне 2021 году его назначили заместителем главы ГУ ФССП по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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