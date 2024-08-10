Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над Белоруссией

ВСУ нарушили воздушное пространство Беларуси, дроны были уничтожены. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. ВСУ нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», —
Он отметил, что скорее всего, это были ударные беспилотники. По его словам, они летели с Украины. Несколько целей были уничтожены над Белоруссией. Остальные цели были уничтожены над Ярославлем, передал президент Белоруссии информацию от Генштаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны.
Лукашенко подчеркнул, что Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил Беларуси даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность страны. Он поделился, что искренне не понимает, зачем Украина совершает эти действия. «Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Без ответа любые провокации не останутся», — сказал он.
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