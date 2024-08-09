В аварии с переворотом в центре Челябинска пострадали два человека

В ДТП с переворотом в Сосновском районе Челябинской области пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. Инцидент произошел около дома №7 по Комсомольскому проспекту.
«ДТП произошло 10 августа, в 15:44 часов, вблизи дома 7 по Комсомольскому проспекту. Столкнулись автомобиль ВАЗ 21099, Renault Sandero и Mazda», — сообщает пресс-служба ведомства. Машина Renault Sandero от удара перевернулась. Находившиеся в авто два пассажира получили травмы.
В автомобиле ВАЗ 21099, возможно, находились пьяные, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова очевидцев. Машина ехала со скоростью около 140 километров в час на красный сигнал светофора. После ДТП, пока разбирались, кто был за рулем, трое находившихся в машине сбежали.
ДТП в Челябинской области произошло утром 10 августа в Сосновском районе. 41-летний водитель Chery Tiggo, отвлекся от управления, и съехал на обочину, где стоял автомобиль Kia Ceed. В результате аварии, Kia Ceed перевернулась на крышу, пострадали две пассажирки машины — девушки 22-х и 23-х лет.
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