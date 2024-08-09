Два автомобиля столкнулись на обочине 10 августа утром на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«10 августа в 09:10 часов на 1852 км (Сосновский район — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“ 41-летний водитель Chery Tiggo, отвлекся от управления и съехал на обочину, где стоял автомобиль Kia Ceed», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии, Kia Ceed перевернулась на крышу, пострадали две пассажирки машины — девушки 22-х и 23-х лет. Обе доставлены в больницу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!