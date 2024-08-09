09 августа 2024

Машина перевернулась на крышу после аварии на трассе в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, инспектор дпс, дпс, сотрудник дпс, дпс лето
На месте ДТП работают сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

Два автомобиля столкнулись на обочине 10 августа утром на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«10 августа в 09:10 часов на 1852 км (Сосновский район — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“ 41-летний водитель Chery Tiggo, отвлекся от управления и съехал на обочину, где стоял автомобиль Kia Ceed», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии, Kia Ceed перевернулась на крышу, пострадали две пассажирки машины — девушки 22-х и 23-х лет. Обе доставлены в больницу.

После столкновения машина перевернулась на крышу
После столкновения машина перевернулась на крышу
Одна из машин серьезно пострадала
Одна из машин серьезно пострадала
Вторая машина также съехала в кювет
Вторая машина также съехала в кювет

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Два автомобиля столкнулись на обочине 10 августа утром на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «10 августа в 09:10 часов на 1852 км (Сосновский район — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“ 41-летний водитель Chery Tiggo, отвлекся от управления и съехал на обочину, где стоял автомобиль Kia Ceed», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии, Kia Ceed перевернулась на крышу, пострадали две пассажирки машины — девушки 22-х и 23-х лет. Обе доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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