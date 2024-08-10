Доступ к Instagram* разблокируют в Турции

10 августа 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Доступ к Instagram в Турции ограничен со 2 августа Фото: Нина Калинина © URA.RU Доступ к социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в Турции будет восстановлен вечером 10 августа. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. «В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21.30 после их обещания выполнить наши требования», — заявил министр Уралоглу. Сообщение появилось в социальной сети Х. Со 2 августа, в Турции был ограничен доступ к Instagram*. В понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство в адрес соцсети, упомянув о недостаточном уровне сотрудничества с турецкими властями и «цифровом фашизме», передает «Царьград». Министр Уралоглу подчеркивал, что снятие блокировки зависит от выполнения руководством Instagram требований турецкого законодательства. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доступ к социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в Турции будет восстановлен вечером 10 августа. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. «В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21.30 после их обещания выполнить наши требования», — заявил министр Уралоглу. Сообщение появилось в социальной сети Х. Со 2 августа, в Турции был ограничен доступ к Instagram*. В понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство в адрес соцсети, упомянув о недостаточном уровне сотрудничества с турецкими властями и «цифровом фашизме», передает «Царьград». Министр Уралоглу подчеркивал, что снятие блокировки зависит от выполнения руководством Instagram требований турецкого законодательства. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.