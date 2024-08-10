Доступ к Instagram* разблокируют в Турции

Доступ к социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в Турции будет восстановлен вечером 10 августа. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.
«В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21.30 после их обещания выполнить наши требования», — заявил министр Уралоглу. Сообщение появилось в социальной сети Х.
Со 2 августа, в Турции был ограничен доступ к Instagram*. В понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство в адрес соцсети, упомянув о недостаточном уровне сотрудничества с турецкими властями и «цифровом фашизме», передает «Царьград». Министр Уралоглу подчеркивал, что снятие блокировки зависит от выполнения руководством Instagram требований турецкого законодательства.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
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