Доступ к Instagram* разблокируют в Турции

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Турция, море, флаг турции
Доступ к Instagram в Турции ограничен со 2 августа Фото:

Доступ к социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в Турции будет восстановлен вечером 10 августа. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

«В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21.30 после их обещания выполнить наши требования», — заявил министр Уралоглу. Сообщение появилось в социальной сети Х.

Со 2 августа, в Турции был ограничен доступ к Instagram*. В понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство в адрес соцсети, упомянув о недостаточном уровне сотрудничества с турецкими властями и «цифровом фашизме», передает «Царьград». Министр Уралоглу подчеркивал, что снятие блокировки зависит от выполнения руководством Instagram требований турецкого законодательства.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Доступ к социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в Турции будет восстановлен вечером 10 августа. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. «В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21.30 после их обещания выполнить наши требования», — заявил министр Уралоглу. Сообщение появилось в социальной сети Х. Со 2 августа, в Турции был ограничен доступ к Instagram*. В понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство в адрес соцсети, упомянув о недостаточном уровне сотрудничества с турецкими властями и «цифровом фашизме», передает «Царьград». Министр Уралоглу подчеркивал, что снятие блокировки зависит от выполнения руководством Instagram требований турецкого законодательства. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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