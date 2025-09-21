21 сентября 2025

Кимаковский: ВСУ бьют по Константиновке со скрытых позиций под видом ВС РФ

ВСУ начали обстрелы Константиновки с замаскированных минометных позиций, расположенных за пределами города. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, удары наносятся из района трассы Константиновка — Артемовск, позиции маскируются под российские для последующего обвинения в обстрелах ВС РФ.

«Вооруженные формирования Украины начали бить по Константиновке с закрытых минометных позиций... Бьют преимущественно ... по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы. Все для того, чтоб уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска», — заявил Кимаковский в разговоре с ТАСС.

Советник главы ДНР уточнил, что ВСУ используют подобную тактику не впервые. Аналогичные действия уже фиксировались в Красноармейске: украинские подразделения наносили удары по городу как из-за его пределов, так и с позиций внутри населенного пункта. По словам Кимаковского, для этого украинские военные выдвигали артиллерию на проспект Шахтостроителей и вели огонь по микрорайону Шахтерский.

Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российским военнослужащим удалось практически полностью вытеснить подразделения украинских войск из поселка Шандриголово. При этом в населенном пункте сохраняются отдельные очаги сопротивления, передает RT.

