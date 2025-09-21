Песков рассказал о георгиевской ленточке, которую носит 10 лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на протяжении последних десяти лет носит георгиевскую ленточку на сумке. Об этом он заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
«Это вторая [георгиевская ленточка]. Первая появилась за два месяца до ночи Минских договоренностей (15 год — прим. URA.RU). Я приехал с этой ленточкой в Минск и украинские товарищи шипели: „Зачем ты это таскаешь“. Я говорю: Не ваше это дело — заявил Песков отвечая на вопрос журналиста. Соответсвующие кадры Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.
Еще в далеком 2017 году Песков заявлял, что гордится своей георгиевской ленточкой. Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор носить этот символ стало традицией в канун 9 Мая.
