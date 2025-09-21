21 сентября 2025

Песков рассказал о георгиевской ленточке, которую носит 10 лет

Песков: первую георгиевскую ленточку надел на сумку до Минских договоренностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков уже 10 лет носит георгиевскую ленточку на сумке
Песков уже 10 лет носит георгиевскую ленточку на сумке Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на протяжении последних десяти лет носит георгиевскую ленточку на сумке. Об этом он заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

«Это вторая [георгиевская ленточка]. Первая появилась за два месяца до ночи Минских договоренностей (15 год — прим. URA.RU). Я приехал с этой ленточкой в Минск и украинские товарищи шипели: „Зачем ты это таскаешь“. Я говорю: Не ваше это дело — заявил Песков отвечая на вопрос журналиста. Соответсвующие кадры Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.

Еще в далеком 2017 году Песков заявлял, что гордится своей георгиевской ленточкой. Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор носить этот символ стало традицией в канун 9 Мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на протяжении последних десяти лет носит георгиевскую ленточку на сумке. Об этом он заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. «Это вторая [георгиевская ленточка]. Первая появилась за два месяца до ночи Минских договоренностей (15 год — прим. URA.RU). Я приехал с этой ленточкой в Минск и украинские товарищи шипели: „Зачем ты это таскаешь“. Я говорю: Не ваше это дело — заявил Песков отвечая на вопрос журналиста. Соответсвующие кадры Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Еще в далеком 2017 году Песков заявлял, что гордится своей георгиевской ленточкой. Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор носить этот символ стало традицией в канун 9 Мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...