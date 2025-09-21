21 сентября 2025

ВСУ атаковали район в Запорожье, есть тяжело раненые

Губернатор Балицкий: среди раненых грудной ребенок, трое в критическом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число пострадавших при обстреле Васильевки выросло до 12 — среди них младенец, рождённый в 2024 году, сообщил губернатор Балицкий
Число пострадавших при обстреле Васильевки выросло до 12 — среди них младенец, рождённый в 2024 году, сообщил губернатор Балицкий Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Васильевскому муниципальному округу в Запорожской области, в результате чего пострадали 12 человек, включая младенца, рожденного в 2024 году, а трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Число пострадавших от удара ВСУ по Васильевке Запорожской области увеличилось до 12, среди них ребенок 2024 года рождения», — заявил Балицкий. По его словам, спасательные службы продолжают работать на месте, а угроза повторных обстрелов сохраняется, поэтому жителям рекомендовано оставаться в укрытиях и следить за официальными оповещениями.

Атака была направлена на жилой сектор — снаряды попали в многоквартирный дом на улице Театральной. Это подтверждает, что целью удара стала именно гражданская инфраструктура, а не военные объекты. Среди пострадавших — женщины, пожилые люди и теперь, как стало известно, и грудной ребенок.

Губернатор подчеркнул, что находится на постоянной связи с оперативными службами и лично контролирует эвакуацию жителей из опасных зон. Медики оказывают всю необходимую помощь, а наиболее тяжёлых пациентов готовы перевести в областные центры для интенсивной терапии.

Ранее Васильевский муниципальный округ уже подвергался массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины: в результате одной из атак был поврежден многоквартирный дом и погибла женщина 1983 года рождения. Тогда также сообщалось о риске повторных ударов по гражданским объектам, а власти региона держали ситуацию на контроле и координировали работу экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Васильевскому муниципальному округу в Запорожской области, в результате чего пострадали 12 человек, включая младенца, рожденного в 2024 году, а трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Число пострадавших от удара ВСУ по Васильевке Запорожской области увеличилось до 12, среди них ребенок 2024 года рождения», — заявил Балицкий. По его словам, спасательные службы продолжают работать на месте, а угроза повторных обстрелов сохраняется, поэтому жителям рекомендовано оставаться в укрытиях и следить за официальными оповещениями. Атака была направлена на жилой сектор — снаряды попали в многоквартирный дом на улице Театральной. Это подтверждает, что целью удара стала именно гражданская инфраструктура, а не военные объекты. Среди пострадавших — женщины, пожилые люди и теперь, как стало известно, и грудной ребенок. Губернатор подчеркнул, что находится на постоянной связи с оперативными службами и лично контролирует эвакуацию жителей из опасных зон. Медики оказывают всю необходимую помощь, а наиболее тяжёлых пациентов готовы перевести в областные центры для интенсивной терапии. Ранее Васильевский муниципальный округ уже подвергался массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины: в результате одной из атак был поврежден многоквартирный дом и погибла женщина 1983 года рождения. Тогда также сообщалось о риске повторных ударов по гражданским объектам, а власти региона держали ситуацию на контроле и координировали работу экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...