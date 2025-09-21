Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Васильевскому муниципальному округу в Запорожской области, в результате чего пострадали 12 человек, включая младенца, рожденного в 2024 году, а трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Число пострадавших от удара ВСУ по Васильевке Запорожской области увеличилось до 12, среди них ребенок 2024 года рождения», — заявил Балицкий. По его словам, спасательные службы продолжают работать на месте, а угроза повторных обстрелов сохраняется, поэтому жителям рекомендовано оставаться в укрытиях и следить за официальными оповещениями.
Атака была направлена на жилой сектор — снаряды попали в многоквартирный дом на улице Театральной. Это подтверждает, что целью удара стала именно гражданская инфраструктура, а не военные объекты. Среди пострадавших — женщины, пожилые люди и теперь, как стало известно, и грудной ребенок.
Губернатор подчеркнул, что находится на постоянной связи с оперативными службами и лично контролирует эвакуацию жителей из опасных зон. Медики оказывают всю необходимую помощь, а наиболее тяжёлых пациентов готовы перевести в областные центры для интенсивной терапии.
Ранее Васильевский муниципальный округ уже подвергался массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины: в результате одной из атак был поврежден многоквартирный дом и погибла женщина 1983 года рождения. Тогда также сообщалось о риске повторных ударов по гражданским объектам, а власти региона держали ситуацию на контроле и координировали работу экстренных служб.
