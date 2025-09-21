Бесплатный отдых от государства: как получить льготную путевку в санаторий

Некоторые категории граждан могут отдохнуть в санатории со скидкой или даже бесплатно. В России есть множество учреждений занимающиеся лечением и профилактикой отдельных заболеваний или поддержанием здоровья в целом, среди них бесплатно можно попасть в более чем 800 санаториев.
Согласно закону «О государственной социальной помощи», поправить здоровье за счет государства могут люди со специальными льготами. О том, кто имеет право на такой отдых и как его получить — в материале URA.RU.
Кто имеет право на путевку
Выделяется несколько категорий граждан, которым положена путевка:
- Инвалиды войны и ветераны боевых действий;
- Члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;
- Участники Великой Отечественной Войны, а также люди, проходившие военную службу и работавшие на военных объектах в годы ВОВ;
- Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя";
- Инвалиды и дети-инвалиды;
- Жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне;
Путевки также полагаются сопровождающим, если на лечение едет ребенок-инвалид до 18 лет или инвалид I группы. Некоторые регионы самостоятельно могут расширять список льготников: туда могут войти пенсионеры и люди предпенсионного возраста, дети-сироты и другие группы. Для жителей Москвы предусмотрены еще две категории: путевку получит сопровождающий пострадавшего от теракта или ребенка до 18 лет потерявшего родителей при теракте.
Льготную путевку в санаторий можно получить раз в год. Стандартный срок отдыха и лечения — 18 дней, для детей-инвалидов срок увеличен до 21 дня. Инвалиды с заболеваниями и последствиями травм головного и спинного мозга могут лечиться от 24 до 42 дней.
Как оформить путевку
Порядок действий для получения путевки в санаторий:
- Получить справку 070/y — выдается в поликлинике или в частной медорганизации после прохождения медкомиссии;
- Собрать нужные документы — справка 070/y, заявление на путевку, паспорт РФ (или другое удостоверение личности), доверенность (если заявление подает представитель);
- Подать заявление — можно онлайн на Госуслугах, либо очно в МФЦ или отделении Соцфонда (СФР). Жители Москвы и Московской области могут подать заявление на порталах mos.ru и uslugi.mosreg.ru соответственно;
После рассмотрения заявления, которое занимает до восьми рабочих дней, заявителю сообщат по электронной почте о постановке в очередь. Уведомление о том, что ваша очередь наконец наступила, придет на электронную почту или по телефону. В случае подачи заявления на портале Госуслуг, все уведомления будут приходить там.
Кому откажут в путевке
Отказать при подаче заявления могут если вы допустили в нем ошибки, не предоставили документы вовремя, либо уже подавали заявление за прошедший год или ранее отказались от бесплатной путевки. Отказать могут и в получении справки 070/y, если у вас есть опасное для себя или окружающих заболевание, например:
- Инфекционные заболевания;
- Хронические заболевания в стадии обострения;
- Венерические заболевания в острой и заразной форме;
- Заразные болезни глаз и кожи;
- Туберкулез;
- Злокачественные новообразования, новообразования неуточненного характера;
- Паразитарные заболевания;
- Крайняя степень истощения;
- Некоторые виды эпилепсии;
- Психические заболевания;
