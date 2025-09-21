21 сентября 2025

Бесплатный отдых от государства: как получить льготную путевку в санаторий

Сенатор Епифанова: льготники могут получить бесплатные путевки в санаторий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В санатории предусмотрен бесплатный отдых для отдельных категорий граждан
В санатории предусмотрен бесплатный отдых для отдельных категорий граждан Фото:

Некоторые категории граждан могут отдохнуть в санатории со скидкой или даже бесплатно. В России есть множество учреждений занимающиеся лечением и профилактикой отдельных заболеваний или поддержанием здоровья в целом, среди них бесплатно можно попасть в более чем 800 санаториев.

Согласно закону «О государственной социальной помощи», поправить здоровье за счет государства могут люди со специальными льготами. О том, кто имеет право на такой отдых и как его получить — в материале URA.RU.

Кто имеет право на путевку

Выделяется несколько категорий граждан, которым положена путевка:

  • Инвалиды войны и ветераны боевых действий;
  • Члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий;
  • Участники Великой Отечественной Войны, а также люди, проходившие военную службу и работавшие на военных объектах в годы ВОВ;
  • Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя";
  • Инвалиды и дети-инвалиды;
  • Жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне;

Путевки также полагаются сопровождающим, если на лечение едет ребенок-инвалид до 18 лет или инвалид I группы. Некоторые регионы самостоятельно могут расширять список льготников: туда могут войти пенсионеры и люди предпенсионного возраста, дети-сироты и другие группы. Для жителей Москвы предусмотрены еще две категории: путевку получит сопровождающий пострадавшего от теракта или ребенка до 18 лет потерявшего родителей при теракте.

Льготную путевку в санаторий можно получить раз в год. Стандартный срок отдыха и лечения — 18 дней, для детей-инвалидов срок увеличен до 21 дня. Инвалиды с заболеваниями и последствиями травм головного и спинного мозга могут лечиться от 24 до 42 дней.

Как оформить путевку

Порядок действий для получения путевки в санаторий:

  • Получить справку 070/y — выдается в поликлинике или в частной медорганизации после прохождения медкомиссии;
  • Собрать нужные документы — справка 070/y, заявление на путевку, паспорт РФ (или другое удостоверение личности), доверенность (если заявление подает представитель);
  • Подать заявление — можно онлайн на Госуслугах, либо очно в МФЦ или отделении Соцфонда (СФР). Жители Москвы и Московской области могут подать заявление на порталах mos.ru и uslugi.mosreg.ru соответственно;

После рассмотрения заявления, которое занимает до восьми рабочих дней, заявителю сообщат по электронной почте о постановке в очередь. Уведомление о том, что ваша очередь наконец наступила, придет на электронную почту или по телефону. В случае подачи заявления на портале Госуслуг, все уведомления будут приходить там.

Кому откажут в путевке

Отказать при подаче заявления могут если вы допустили в нем ошибки, не предоставили документы вовремя, либо уже подавали заявление за прошедший год или ранее отказались от бесплатной путевки. Отказать могут и в получении справки 070/y, если у вас есть опасное для себя или окружающих заболевание, например:

  • Инфекционные заболевания;
  • Хронические заболевания в стадии обострения;
  • Венерические заболевания в острой и заразной форме;
  • Заразные болезни глаз и кожи;
  • Туберкулез;
  • Злокачественные новообразования, новообразования неуточненного характера;
  • Паразитарные заболевания;
  • Крайняя степень истощения;
  • Некоторые виды эпилепсии;
  • Психические заболевания;

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые категории граждан могут отдохнуть в санатории со скидкой или даже бесплатно. В России есть множество учреждений занимающиеся лечением и профилактикой отдельных заболеваний или поддержанием здоровья в целом, среди них бесплатно можно попасть в более чем 800 санаториев. Согласно закону «О государственной социальной помощи», поправить здоровье за счет государства могут люди со специальными льготами. О том, кто имеет право на такой отдых и как его получить — в материале URA.RU. Кто имеет право на путевку Выделяется несколько категорий граждан, которым положена путевка: Путевки также полагаются сопровождающим, если на лечение едет ребенок-инвалид до 18 лет или инвалид I группы. Некоторые регионы самостоятельно могут расширять список льготников: туда могут войти пенсионеры и люди предпенсионного возраста, дети-сироты и другие группы. Для жителей Москвы предусмотрены еще две категории: путевку получит сопровождающий пострадавшего от теракта или ребенка до 18 лет потерявшего родителей при теракте. Льготную путевку в санаторий можно получить раз в год. Стандартный срок отдыха и лечения — 18 дней, для детей-инвалидов срок увеличен до 21 дня. Инвалиды с заболеваниями и последствиями травм головного и спинного мозга могут лечиться от 24 до 42 дней. Как оформить путевку Порядок действий для получения путевки в санаторий: После рассмотрения заявления, которое занимает до восьми рабочих дней, заявителю сообщат по электронной почте о постановке в очередь. Уведомление о том, что ваша очередь наконец наступила, придет на электронную почту или по телефону. В случае подачи заявления на портале Госуслуг, все уведомления будут приходить там. Кому откажут в путевке Отказать при подаче заявления могут если вы допустили в нем ошибки, не предоставили документы вовремя, либо уже подавали заявление за прошедший год или ранее отказались от бесплатной путевки. Отказать могут и в получении справки 070/y, если у вас есть опасное для себя или окружающих заболевание, например:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...