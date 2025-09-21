При атаке БПЛА по автозаправке в ЛНР погибли люди

В результате атаки беспилотника (БПЛА) по заправке в Первомайске в Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС по ЛНР. По данным ведомства, пожар на АЗС охватил наземный резервуар с пропаном.
«В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном <...> Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЛНР. О произошедшем представители ведомства написали в своем telegram-канале.
По информации ведомства, к месту происшествия были направлены 10 сотрудников и две единицы техники. Специалисты отметили, что огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Распространеие пожара допущено не было.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
