Дума Сургута (ХМАО) начала рассмотрение возможного конфликта интересов. В нем замешаны мэр города Максим Слепов и его тесть, директор филармонии Яков Черняк. Родственник градоначальника фактически находится у него в подчинении, поскольку руководит подведомственным администрации учреждением. Информация размещена на сайте гордумы Сургута.
«Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции рассмотрели сегодня на депутатских слушаниях депутаты думы Сургута. Суть вопроса — личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов при исполнении Максимом Слеповым должностных обязанностей главы города. Решение думы о рассмотрении протокола будет принято заочным голосованием 16 августа», — указано в публикации.
Слепов сам доложил в депгосслужбы ХМАО об этом после вступления в должность. Источники URA.RU сообщают, что с высокой долей вероятности Черняк перейдет на пост худрука филармонии — это позволит ему влиять на репертуар, но при этом он не будет отвечать за распоряжение деньгами.
Ранее URA.RU писало, что тестю главы Сургута придется уволиться с поста директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов. Источники агентства прочат Якову Черняку пост художественного руководителя и заместителя главы учреждения.
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