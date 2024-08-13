13 августа 2024

Дума Сургута начала рассмотрение возможного конфликта интересов мэра и его тестя

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты примут решение 16 августа
Депутаты примут решение 16 августа Фото:

Дума Сургута (ХМАО) начала рассмотрение возможного конфликта интересов. В нем замешаны мэр города Максим Слепов и его тесть, директор филармонии Яков Черняк. Родственник градоначальника фактически находится у него в подчинении, поскольку руководит подведомственным администрации учреждением. Информация размещена на сайте гордумы Сургута.

«Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции рассмотрели сегодня на депутатских слушаниях депутаты думы Сургута. Суть вопроса — личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов при исполнении Максимом Слеповым должностных обязанностей главы города. Решение думы о рассмотрении протокола будет принято заочным голосованием 16 августа», — указано в публикации.

Слепов сам доложил в депгосслужбы ХМАО об этом после вступления в должность. Источники URA.RU сообщают, что с высокой долей вероятности Черняк перейдет на пост худрука филармонии — это позволит ему влиять на репертуар, но при этом он не будет отвечать за распоряжение деньгами.

Ранее URA.RU писало, что тестю главы Сургута придется уволиться с поста директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов. Источники агентства прочат Якову Черняку пост художественного руководителя и заместителя главы учреждения.

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Дума Сургута (ХМАО) начала рассмотрение возможного конфликта интересов. В нем замешаны мэр города Максим Слепов и его тесть, директор филармонии Яков Черняк. Родственник градоначальника фактически находится у него в подчинении, поскольку руководит подведомственным администрации учреждением. Информация размещена на сайте гордумы Сургута. «Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции рассмотрели сегодня на депутатских слушаниях депутаты думы Сургута. Суть вопроса — личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов при исполнении Максимом Слеповым должностных обязанностей главы города. Решение думы о рассмотрении протокола будет принято заочным голосованием 16 августа», — указано в публикации. Слепов сам доложил в депгосслужбы ХМАО об этом после вступления в должность. Источники URA.RU сообщают, что с высокой долей вероятности Черняк перейдет на пост худрука филармонии — это позволит ему влиять на репертуар, но при этом он не будет отвечать за распоряжение деньгами. Ранее URA.RU писало, что тестю главы Сургута придется уволиться с поста директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов. Источники агентства прочат Якову Черняку пост художественного руководителя и заместителя главы учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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