28 июля 2024

Тесть мэра Сургута уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Директору Сургутской филармонии Якову Черняку придется покинуть пост
Директору Сургутской филармонии Якову Черняку придется покинуть пост Фото:

Тесть мэра Сургута (ХМАО) Максима Слепова уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Директор городской филармонии Яков Черняк, считающийся влиятельной фигурой как в городе, так и в окружном культурном бомонде, с высокой долей вероятности займет пост заместителя учреждения с опцией худрука.

«Слепов, вступив в должность главы города, сразу же уведомил внутрипол о ситуации. Переход Черняка на пост художественного руководителя филармонии, который разрешит возникший конфликт интересов, планируется на август. Сам он пока находится в отпуске», — сообщает инсайдер.

Информацию подтверждают близкие к администрации источники. В пресс-службе мэрии города не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что перед избранием на пост главы Сургута Максим Слепов оказался в эпицентре скандала. В тюменских telegram-каналах разместили информацию о том, что у его тестя и жены якобы есть гражданство Израиля.

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Тесть мэра Сургута (ХМАО) Максима Слепова уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Директор городской филармонии Яков Черняк, считающийся влиятельной фигурой как в городе, так и в окружном культурном бомонде, с высокой долей вероятности займет пост заместителя учреждения с опцией худрука. «Слепов, вступив в должность главы города, сразу же уведомил внутрипол о ситуации. Переход Черняка на пост художественного руководителя филармонии, который разрешит возникший конфликт интересов, планируется на август. Сам он пока находится в отпуске», — сообщает инсайдер. Информацию подтверждают близкие к администрации источники. В пресс-службе мэрии города не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что перед избранием на пост главы Сургута Максим Слепов оказался в эпицентре скандала. В тюменских telegram-каналах разместили информацию о том, что у его тестя и жены якобы есть гражданство Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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