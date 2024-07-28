Тесть мэра Сургута (ХМАО) Максима Слепова уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Директор городской филармонии Яков Черняк, считающийся влиятельной фигурой как в городе, так и в окружном культурном бомонде, с высокой долей вероятности займет пост заместителя учреждения с опцией худрука.
«Слепов, вступив в должность главы города, сразу же уведомил внутрипол о ситуации. Переход Черняка на пост художественного руководителя филармонии, который разрешит возникший конфликт интересов, планируется на август. Сам он пока находится в отпуске», — сообщает инсайдер.
Информацию подтверждают близкие к администрации источники. В пресс-службе мэрии города не ответили на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что перед избранием на пост главы Сургута Максим Слепов оказался в эпицентре скандала. В тюменских telegram-каналах разместили информацию о том, что у его тестя и жены якобы есть гражданство Израиля.
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