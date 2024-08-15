Челябинский шоумен Ярушин показал, как играет в гольф

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился своими жизненными интересами, а именно — игрой в гольф. Он не раз упоминал про свое пристрастие к данному виду спорта. Кадры со своей гольф прогулки шоумен опубликовал 15 августа в telegram-канале.
«Я понимаю, что мало кого тут интересует гольф, но это же мой телеграм-канал и я делюсь своими жизненными интересами. Просто делюсь. Просто кайфую от этой игры. Жаль, что в последний месяц совсем не играл», — написал в посте Ярушин.
Стас Ярушин выложил очень «живые» фотографии. На одном из снимков он катит гольф-телегу, а на другом подбрасывает мяч вверх. Ранее актер рассказывал о поездке в Доброград. Там он поиграл в гольф, а также заявил о своей подготовке к турниру «Кубок Асконы».
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