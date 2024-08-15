15 августа 2024

Челябинский шоумен Ярушин показал, как играет в гольф

Челябинский шоумен Стас Ярушин играет в гольф на поле в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин опубликовал фото из гольф клуба "Завидово"
Ярушин опубликовал фото из гольф клуба "Завидово" Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился своими жизненными интересами, а именно — игрой в гольф. Он не раз упоминал про свое пристрастие к данному виду спорта. Кадры со своей гольф прогулки шоумен опубликовал 15 августа в telegram-канале.

«Я понимаю, что мало кого тут интересует гольф, но это же мой телеграм-канал и я делюсь своими жизненными интересами. Просто делюсь. Просто кайфую от этой игры. Жаль, что в последний месяц совсем не играл», — написал в посте Ярушин.

Стас Ярушин выложил очень «живые» фотографии. На одном из снимков он катит гольф-телегу, а на другом подбрасывает мяч вверх. Ранее актер рассказывал о поездке в Доброград. Там он поиграл в гольф, а также заявил о своей подготовке к турниру «Кубок Асконы».

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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился своими жизненными интересами, а именно — игрой в гольф. Он не раз упоминал про свое пристрастие к данному виду спорта. Кадры со своей гольф прогулки шоумен опубликовал 15 августа в telegram-канале. «Я понимаю, что мало кого тут интересует гольф, но это же мой телеграм-канал и я делюсь своими жизненными интересами. Просто делюсь. Просто кайфую от этой игры. Жаль, что в последний месяц совсем не играл», — написал в посте Ярушин. Стас Ярушин выложил очень «живые» фотографии. На одном из снимков он катит гольф-телегу, а на другом подбрасывает мяч вверх. Ранее актер рассказывал о поездке в Доброград. Там он поиграл в гольф, а также заявил о своей подготовке к турниру «Кубок Асконы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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