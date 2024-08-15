15 августа 2024

Государство лишило жительницу Кургана партии товара на 10 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
Предпринимательницу оштрафовали на полмиллиона рублей за торговлю незаконными сигаретами Фото:

Предпринимательницу из Кургана осудили за хранение и продажу немаркированных сигарет на сумму более 10 миллионов рублей. Женщину оштрафовали на 500 тысяч и изъяли незаконную продукцию для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

«Предпринимательница из Кургана осуждена за хранение и продажу немаркированных табачных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. Женщине назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. После вступления приговора в законную силу изъятая табачная продукция подлежит уничтожению», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».

Предпринимательница получила крупный штраф за то, что с марта 2021 года по ноябрь 2022 года хранила в гараже, торговом павильоне и складском помещении сигареты без акцизных марок. Незаконную продукцию злоумышленница реализовывала в павильоне на проспекте Машиностроителей. За время преступной деятельности жительница Кургана успела продать свыше трех тысяч пачек сигарет на сумму около 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 млн рублей. На двух бизнесменов возбуждены уголовные дела. Также сообщалось, что незаконными сигаретами массово торгуют на курганском рынке.

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Предпринимательницу из Кургана осудили за хранение и продажу немаркированных сигарет на сумму более 10 миллионов рублей. Женщину оштрафовали на 500 тысяч и изъяли незаконную продукцию для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Предпринимательница из Кургана осуждена за хранение и продажу немаркированных табачных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. Женщине назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. После вступления приговора в законную силу изъятая табачная продукция подлежит уничтожению», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Предпринимательница получила крупный штраф за то, что с марта 2021 года по ноябрь 2022 года хранила в гараже, торговом павильоне и складском помещении сигареты без акцизных марок. Незаконную продукцию злоумышленница реализовывала в павильоне на проспекте Машиностроителей. За время преступной деятельности жительница Кургана успела продать свыше трех тысяч пачек сигарет на сумму около 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 млн рублей. На двух бизнесменов возбуждены уголовные дела. Также сообщалось, что незаконными сигаретами массово торгуют на курганском рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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