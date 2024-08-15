Государство лишило жительницу Кургана партии товара на 10 миллионов

16 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Предпринимательницу оштрафовали на полмиллиона рублей за торговлю незаконными сигаретами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предпринимательницу из Кургана осудили за хранение и продажу немаркированных сигарет на сумму более 10 миллионов рублей. Женщину оштрафовали на 500 тысяч и изъяли незаконную продукцию для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Предпринимательница из Кургана осуждена за хранение и продажу немаркированных табачных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. Женщине назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. После вступления приговора в законную силу изъятая табачная продукция подлежит уничтожению», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Предпринимательница получила крупный штраф за то, что с марта 2021 года по ноябрь 2022 года хранила в гараже, торговом павильоне и складском помещении сигареты без акцизных марок. Незаконную продукцию злоумышленница реализовывала в павильоне на проспекте Машиностроителей. За время преступной деятельности жительница Кургана успела продать свыше трех тысяч пачек сигарет на сумму около 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 млн рублей. На двух бизнесменов возбуждены уголовные дела. Также сообщалось, что незаконными сигаретами массово торгуют на курганском рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предпринимательницу из Кургана осудили за хранение и продажу немаркированных сигарет на сумму более 10 миллионов рублей. Женщину оштрафовали на 500 тысяч и изъяли незаконную продукцию для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Предпринимательница из Кургана осуждена за хранение и продажу немаркированных табачных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. Женщине назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. После вступления приговора в законную силу изъятая табачная продукция подлежит уничтожению», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Предпринимательница получила крупный штраф за то, что с марта 2021 года по ноябрь 2022 года хранила в гараже, торговом павильоне и складском помещении сигареты без акцизных марок. Незаконную продукцию злоумышленница реализовывала в павильоне на проспекте Машиностроителей. За время преступной деятельности жительница Кургана успела продать свыше трех тысяч пачек сигарет на сумму около 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 млн рублей. На двух бизнесменов возбуждены уголовные дела. Также сообщалось, что незаконными сигаретами массово торгуют на курганском рынке.