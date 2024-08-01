ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей

01 августа 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Оперативники провели рейды в июне и июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудниками УФСБ России по Курганской области изъяты из незаконного оборота сигареты на сумму, превышающую 22 млн рублей. В следственном управлении УМВД России по Кургану уточнили, что возбуждены уголовные дела в отношении мужчин 1988 и 1985 годов рождения, подозреваемых в хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. «Один подозреваемый хранил с целью сбыта на складе, а также на территории магазина, принадлежащего его родственнице, около 27,5 тысячи пачек немаркированных табачных изделий. Стоимость изъятой продукции — порядка 3,5 млн рублей. Также при обследовании склада, находящегося в пользовании у другого фигуранта, правоохранители обнаружили и изъяли 148 тысяч пачек контрафактных сигарет общей стоимостью около 19 млн рублей. Там же, предположительно, велась реализация», — на данные силовых ведомств ссылается издание «МВД Медиа». Обоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время правоохранители устанавливают других участников криминального бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудниками УФСБ России по Курганской области изъяты из незаконного оборота сигареты на сумму, превышающую 22 млн рублей. В следственном управлении УМВД России по Кургану уточнили, что возбуждены уголовные дела в отношении мужчин 1988 и 1985 годов рождения, подозреваемых в хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. «Один подозреваемый хранил с целью сбыта на складе, а также на территории магазина, принадлежащего его родственнице, около 27,5 тысячи пачек немаркированных табачных изделий. Стоимость изъятой продукции — порядка 3,5 млн рублей. Также при обследовании склада, находящегося в пользовании у другого фигуранта, правоохранители обнаружили и изъяли 148 тысяч пачек контрафактных сигарет общей стоимостью около 19 млн рублей. Там же, предположительно, велась реализация», — на данные силовых ведомств ссылается издание «МВД Медиа». Обоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время правоохранители устанавливают других участников криминального бизнеса.