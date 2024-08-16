Уехавших за границу адвокатов Навального* признали террористами и экстремистами

16 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Адвокатов Навального ранее объявили в розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Адвокатов Алексея Навального* Ольгу Михайлову и Александра Федулова внесли в реестр экстремистов и террористов. Ранее они покинули Россию. «Михайлова Ольга Олеговна, 27.07.1973 г. р., г. р. Москва. <…> Федулов Александр Владимирович, 07.05.1987 г. р., п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области», — указано в реестре Росфинмониторинга. Ранее адвокатов объявили в розыск. Также в реестр внесли двух соратниц Навального. А именно пресс-секретаря Киру Ярмыш и главу ФБК* Марию Певчих (обе признаны иноагентами в России). *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов **Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокатов Алексея Навального* Ольгу Михайлову и Александра Федулова внесли в реестр экстремистов и террористов. Ранее они покинули Россию. «Михайлова Ольга Олеговна, 27.07.1973 г. р., г. р. Москва. <…> Федулов Александр Владимирович, 07.05.1987 г. р., п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области», — указано в реестре Росфинмониторинга. Ранее адвокатов объявили в розыск. Также в реестр внесли двух соратниц Навального. А именно пресс-секретаря Киру Ярмыш и главу ФБК* Марию Певчих (обе признаны иноагентами в России). *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов **Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.