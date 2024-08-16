Уехавших за границу адвокатов Навального* признали террористами и экстремистами

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Адвокатов Навального ранее объявили в розыск Фото:

Адвокатов Алексея Навального* Ольгу Михайлову и Александра Федулова внесли в реестр экстремистов и террористов. Ранее они покинули Россию.

«Михайлова Ольга Олеговна, 27.07.1973 г. р., г. р. Москва. <…> Федулов Александр Владимирович, 07.05.1987 г. р., п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области», — указано в реестре Росфинмониторинга. Ранее адвокатов объявили в розыск.

Также в реестр внесли двух соратниц Навального. А именно пресс-секретаря Киру Ярмыш и главу ФБК* Марию Певчих (обе признаны иноагентами в России).

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.

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Адвокатов Алексея Навального* Ольгу Михайлову и Александра Федулова внесли в реестр экстремистов и террористов. Ранее они покинули Россию. «Михайлова Ольга Олеговна, 27.07.1973 г. р., г. р. Москва. <…> Федулов Александр Владимирович, 07.05.1987 г. р., п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области», — указано в реестре Росфинмониторинга. Ранее адвокатов объявили в розыск. Также в реестр внесли двух соратниц Навального. А именно пресс-секретаря Киру Ярмыш и главу ФБК* Марию Певчих (обе признаны иноагентами в России). *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов **Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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