«Коммерсант»: экс-полковники ФСБ осуждены за взятки от католических священников

17 августа 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

В Москве озвучили приговор сотрудникам ФСБ, которые решили покровительствовать священникам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух бывших сотрудников ФСБ, обвиняемых в вымогательстве взяток у представителей храма Святого Людовика Французского, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Такой срок озвучили каждому из них. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. «Мужчины признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Один из них также осужден за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, после отбытия наказания экс-сотрудникам ФСБ запрещено на протяжении трех лет занимать руководящие должности в государственных органах. Также они обязаны выплатить штраф в размере 39,3 миллиона рублей», — цитирует ведомство « Коммерсант ». Издание уточнило, что оба осужденных служили в подразделении ФСБ по защите конституционного строя. Им инкриминировали вымогательство взяток от представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служителей римско-католической церкви. Согласно следствию, мужчины получили более 19,9 миллионов рублей «за покровительство» в арбитражных судах и органах государственной власти. Обвиняемые признали свою вину, однако утверждали, что не имели возможности влиять на решения чиновников и судей, предлагая переквалифицировать обвинение на мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух бывших сотрудников ФСБ, обвиняемых в вымогательстве взяток у представителей храма Святого Людовика Французского, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Такой срок озвучили каждому из них. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. «Мужчины признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Один из них также осужден за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, после отбытия наказания экс-сотрудникам ФСБ запрещено на протяжении трех лет занимать руководящие должности в государственных органах. Также они обязаны выплатить штраф в размере 39,3 миллиона рублей», — цитирует ведомство «Коммерсант». Издание уточнило, что оба осужденных служили в подразделении ФСБ по защите конституционного строя. Им инкриминировали вымогательство взяток от представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служителей римско-католической церкви. Согласно следствию, мужчины получили более 19,9 миллионов рублей «за покровительство» в арбитражных судах и органах государственной власти. Обвиняемые признали свою вину, однако утверждали, что не имели возможности влиять на решения чиновников и судей, предлагая переквалифицировать обвинение на мошенничество.