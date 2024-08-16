«Коммерсант»: экс-полковники ФСБ осуждены за взятки от католических священников

Двух бывших сотрудников ФСБ, обвиняемых в вымогательстве взяток у представителей храма Святого Людовика Французского, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Такой срок озвучили каждому из них. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.
«Мужчины признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Один из них также осужден за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, после отбытия наказания экс-сотрудникам ФСБ запрещено на протяжении трех лет занимать руководящие должности в государственных органах. Также они обязаны выплатить штраф в размере 39,3 миллиона рублей», — цитирует ведомство «
Издание уточнило, что оба осужденных служили в подразделении ФСБ по защите конституционного строя. Им инкриминировали вымогательство взяток от представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служителей римско-католической церкви. Согласно следствию, мужчины получили более 19,9 миллионов рублей «за покровительство» в арбитражных судах и органах государственной власти. Обвиняемые признали свою вину, однако утверждали, что не имели возможности влиять на решения чиновников и судей, предлагая переквалифицировать обвинение на мошенничество.
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