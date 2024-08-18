18 августа 2024

На челябинской трассе М-5 столкнулись две фуры и легковые автомобили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
В массовом ДТП с фурами есть погибший Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 19 августа в ДТП с двумя фурами и легковыми автомобилями погиб человек. Как URA.RU сообщили в ГАИ по региону, на 1660 километре трассы затруднено движение.

«На 1660 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Движение затруднено», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По данным источника URA.RU, на месте аварии погиб один человек. Еще один участник движения ранен. Иномарка почти лишилась передней части автомобиля, в том числе и водительского места.

В ДТП столкнулись две фуры и два легковых автомобиля
В ДТП столкнулись две фуры и два легковых автомобиля

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На трассе М-5 в Челябинской области 19 августа в ДТП с двумя фурами и легковыми автомобилями погиб человек. Как URA.RU сообщили в ГАИ по региону, на 1660 километре трассы затруднено движение. «На 1660 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Движение затруднено», — сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источника URA.RU, на месте аварии погиб один человек. Еще один участник движения ранен. Иномарка почти лишилась передней части автомобиля, в том числе и водительского места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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