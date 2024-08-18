На трассе М-5 в Челябинской области 19 августа в ДТП с двумя фурами и легковыми автомобилями погиб человек. Как URA.RU сообщили в ГАИ по региону, на 1660 километре трассы затруднено движение.
«На 1660 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Движение затруднено», — сообщили URA.RU в ведомстве.
По данным источника URA.RU, на месте аварии погиб один человек. Еще один участник движения ранен. Иномарка почти лишилась передней части автомобиля, в том числе и водительского места.
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