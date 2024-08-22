День города в Златоусте Челябинской области будут отмечать три дня. Праздничный концерт с участием артистов: Юлии Михальчик, Дениса Майданова, DJ Groove запланирован 24 августа. Помимо этого, пройдут спортивные состязания и торжественные церемонии. В том числе и открытие стелы Города Трудовой Доблести, сообщают в пресс-службе мэрии города.
«Златоуст отмечает 270-летие! Жителей и гостей города ждет интересная и разнообразная программа праздничных мероприятий», — сообщили в мэрии Златоуста. День города будут отмечать с 23 по 25 августа.
Празднование начнется 23 августа с Международных соревнований по легкой атлетике «Королева спорта. Финал серии „Высота“ и продолжится серией культурных событий. На площади перед ДК „Металлург“ 24 августа в 11:00 пройдет музыкально-театральное посвящение „Город доблести Уральской! Город славы трудовой!“. Там же состоится открытие новой стелы и концерт коллективов Урала. Вечером в 18:00 перед зданием администрации ЗГО выступят Юлия Михальчик, вокалисты „Status-MeN“, Денис Майданов, DJ Groove. Вечер завершится праздничным салютом в 22:00.
Посвященные юбилею города мероприятия пройдут также 25 августа на стадионе и площади «Металлург». Днем, в 12:00 состоится футбольный матч между командой «Звезды футбола России» и златоустовской сборной «Город мастеров». Далее гостей ждут семейные развлечения и выступления известных музыкальных коллективов — легендарного ВИА «Самоцветы» и певца Валерия Семина. События этого дня станут завершающими.
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